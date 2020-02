Zvrácenost! Syn legendy zase uhranul NHL, San Jose nejhorší za 15 let | iSport.cz

Víte, co spojuje nashvillského Pekku Rinneho s Aaronem Dellem ze San Jose? Oba jsou to brankáři, lapačku mají na levé ruce, a oba padli za oběť frajeřině Matthewa Tkachuka z Calgary. 22letý forvard v nočním utkání NHL proti Flames (6:2) podruhé v letošní sezoně předvedl geniální zakončení mezi nohama a stal se hitem na sociálních sítích. "Tak to bylo opravdu nechutné," smál se na Twitteru redaktor Daily Faceoff Brady Trettenero i mnozí další.

„Matthew Tkachuk právě ukončil franšízu San Jose,“ glosoval parádní hokejový moment oficiální Twitter Yahoo Sports. „Naprostá zvrácenost. V jeho podání už druhá,“ smekl Darren Haynes z The Athletic.

Absolute filth from Tkachuk. Again. — Darren Haynes (@DarrenWHaynes) February 11, 2020

Kdo hrajete hokej, víte, jak náročný kumšt Tkachuk předvedl. Ve velké rychlosti si podsunout hokejku mezi nohy a zakončit pod klacek, pecka, to chce velkou dávku talentu. A také sebevědomí, s tím syn legendy St. Louis Keitha Tkachuka, majitele 1201 startů v NHL, problém očividně nemá...

VIDEO: Podívejte se na parádu Matthewa Tkachuka proti San Jose

Známý provokatér v minulých týdnech čeřil vody NHL hlavně slovními (i pěstními) přestřelkami se Zackem Kassianem z Edmontonu, tři bitvy o Albertu během necelého měsíce vygenerovaly parádní hokej, dvě vítězství Flames, 25 branek (4:3, 4:3 SN, 3:8) a 164 trestných minut!

Tkachuk je ale hlavně „pan Hokejista“, v sezoně už má na svém kontě 45 bodů (19+26), vloni si utvořil kariérní maximum (34+43) a o zatím poslední gólu se bude ještě dlouho hovořit.

„Vůbec jsem o tom nepřemýšlel v daný moment, prostě se to stalo. Intuitivní záležitost, myslím, že to byl jediný způsob, jak z dané situace skórovat,“ popsal svou nádhernou akci z přesilové hry ve 42. minutě Tkachuk a pokračoval. „Prostě se to stalo, spoluhráči na střídačce to prožívali více než já, ale souhlasím, byl to pěkný gól.“

Aaron Dell jen nevěřícně zakroutil hlavou, tohle se chytat prostě nedá. Navlas stejné zakončení navíc předvedl Tkachuk už na konci října proti Nashvillu, kdy necelé dvě vteřiny před koncem prodloužení překonal Pekku Rinneho a vystřelil svému týmu výhru 6:5.

VIDEO: Podívejte se, jak Tkachuk šokoval Nashville

„Je to neuvěřitelné, já osobně jsem nikdy nic podobného nezkusil a ani zkoušet nebudu. Ale on to dělá znovu a znovu,“ smál se zkušený matador Milan Lucic, který San Jose zničil gólem a dvěma přesnými přihrávkami a byl vyhlášen třetí hvězdou střetnutí.

„Měli jsme skvělý start do utkání, během deseti minut jsme vedli 3:0. Pak jde všechno lépe, když během zápasu ani jednou neprohráváte,“ bilancoval zápas Tkachuk. V úvodu skórovali nejprve v 5. minutě Lucic, o 34 vteřin později Tobias Rieder a další direkt domácím Sharks zasadil v čase 9:23 Zac Rinaldo.

„Viděli jste to sami, dnes jsme dali důležité a krásné góly, které naši střídačku neuvěřitelně nakopli,“ nechal se slyšet kouč Calgary Geoff Ward, který je se svým týmem sedmý v Západní konferenci.

Aktuálně pátý nejhorší tým NHL vrátili na kontakt hvězdní zadáci Erik Karlsson a Brent Burns, ale více radosti už 17 tisíc fanoušků v SAP Center nevidělo. Z 56 utkání Sharks vytěžili 52 bodů a je zřejmé, že play off se letos ve „žraločí nádrži“ hrát nebude. Po loňské účasti v konferenčním finále Západní konference (2:4 s pozdějšími vítězi Stanley Cupu ze St. Louis) krutý direkt.

Za posledních 15 let chybělo San Jose ve Stanley Cupu jen v ročníku 2014/15, kdy získalo 89 bodů a bylo až páté v Pacifické divizi. Letos to zřejmě ani na 90 bodíků stačit nebude…