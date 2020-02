Děláš si srandu? Boudreau o konci v Minnesotě. Padáka zažil i v pyžamu | iSport.cz

Závěr utkání mezi Minnesotou a Dallasem okořenila strkanice poté, co Corey Perry trefil kolenem do hlavy domácího brankáře Alexe Stalocka • AP Photo/Stacy Bengs

Během dlouhé trenérské kariéry zažil vyhazov už několikrát. „Nikdy to nebylo snadné,“ připustil Bruce Boudreau poté, co minulý pátek skončil v Minnesotě. Za třicet let praxe vedl bývalý útočník deset týmů, z toho tři v NHL. V bodové úspěšnosti je třetí v historii ligy. „Doufal jsem, že vydržím deset let. Nevyšlo to, ale vím, že ještě můžu trénovat,“ dodal 65letý kouč.

Dva dny vstřebával, co se stalo, neukazoval se na veřejnosti. Minulý pátek ráno odjel jako obvykle do tréninkové haly v St. Paulu. Nejprve měl poradu s asistenty. Prohlédli si video z předchozího zápasu, v němž tým Wild přišel o tříbrankové vedení a prohrál s New York Rangers 3:4 po nájezdech. Sepsali plán tréninku a podívali se i na příštího soupeře ze San Jose.

Pak se Boudreau odebral do své kanceláře. Po chvíli vešel generální manažer Bill Guerin. „Zavřel za sebou dveře, ovšem ještě, než to udělal, už jsem věděl. To člověk vycítí. Bill mi řekl, že chce provést změnu. Zeptal jsem se, jestli končím. Bill přitakal. ‚Děláš si ze mě srandu?‘ vypálil jsem,“ Tak líčil Boudreau svoje poslední chvíle v roli trenéra Minnesoty pro The Athletic.

Guerin mluvil o tom, jak si ho váží a jak je mu vděčný za všechno, co udělal. Jenže Boudreau neměl náladu tohle poslouchat. Utrousil taky pár vybraných slov a uklidnil se někam do soukromí. Když se vydýchal, zašel za ostatními trenéry. Chyběl asistent Dean Evason, jehož si Guerin pozval k sobě. Právě mu sděloval, že mužstvo prozatím povede on. S ostatními se Boudreau se slzami v očích rozloučil.

Během své dlouhé trenérské kariéry zažil vyhazov už poněkolikáté. Ve Washingtonu i Anaheimu, které vedl zhruba pět let, v Minnesotě skončil během své čtvrté sezony. „Nikdy to ale nebylo lehké,“ připustil. Snadné to však není nikdy. A tahle sezona je v NHL obzvlášť divoká. O místo přišlo osm trenérů, z nich tři – Pete DeBoer (San Jose), Peter Laviolette (Nashville) a Gerard Gallant (Las Vegas) - dovedli své týmy v předchozích čtyřech letech do finále Stanley Cupu.

Manažer Minnesoty Guerin zvažoval razantní řešení několik týdnů, probíral to i s majitelem Craigem Leipoldem. „Ještě v Anaheimu si mě dva dny po skončení sezony v devět dopoledne zavolal do kanceláře manažer Bob Murray. V 8:59 jsem ještě čekal venku, v 9:00 vešel dovnitř, v 9:01 už jsem nebyl trenér,“ vyprávěl Boudreau.

Ve Washingtonu mu tehdejší GM George McPhee volal zase během cesty do práce, ať se ještě zastaví u něj doma. „Netušil, že jsem odtud jen pět minut, přivítal mě v pyžamu. Zeptal se, jestli na něj můžu počkat u jeho kanceláře a já tušil. Vzal si oblek, přijel za mnou a tam mi to sdělil. Ale s Georgem to bylo jiné. Objal mě a řekl, že mu budu chybět. Tam byl nefalšovaný vztah, mám ho pořád rád,“ vzpomínal Boudreau.

Jeho největším úspěchem v NHL bylo finále konference s Anaheimem před pěti lety. Jinak s týmy, jež trénoval, postoupil nejdál do druhého kola. Z Minnesoty ho vyhodili ve chvíli, kdy bylo mužstvo na vzestupu. Svoji práci Boudreau nedokončil, i v 65 letech však má chuť pokračovat.

„Cítím se pořád mladý. Není to tak, že by mi docházela šťáva. Každý den jsem byl první v práci, hokej dělám celý život, pořád na něj myslím. A kdykoli člověk dostane nové místo, omládne, dodá mu to energii a chce zase tvrdě pracovat,“ dodal Boudreau. Celky jako Calgary, Dallas, San Jose, New Jersey, Seattle a možná další budou po sezoně hledat nového kouče. Třeba si na něj vzpomenou.