Voráček v ráži. Drž už hubu, utřel svého exgólmana. Podivín mu to vrátil | iSport.cz

Pokud máte rádi zákulisní informace o NHL, zámořské podcasty The Spittin Chiclets vás musí bavit. Bývalý bitkař Paul Bissonette (340 trestných minut za 202 duelů v NHL) a Ryan Whitney (svého času asistent kapitána v Pittsburghu a Edmontonu) si zvou k mikrofonu zajímavé hosty a ždímají z nich pikanterie, které by měly zůstat v kabině.

V listopadu byl jejich hostem i obvykle distingovaný Jakub Voráček, kterému došla trpělivost s věčnými slovními výpady bývalého spoluhráče Ilji Bryzgalova. Podivínského brankáře, kterým krom nekonzistentních výkonů proslul i výroky typu, že v kosmu zemřelo hodně opic, protože mačkaly špatná tlačítka. Nebo že má strach jen z medvědů, ale ti naštěstí žijí v lese.

„Bryz“ také rád filozofoval o vesmíru, možná si pamatujete na dokumentární sérii HBO 24/7, které mapovala cestu na Winter Classic 2012 mezi Flyers a New York Rangers, a sveřepý maskovaný muž byl jejím nejzábavnějším aktérem. I proto přezdívka „Mr. Universe“, kterou je častován dodnes.

„Dostal šanci a neuspěl. Chápu, že si občas na něco postěžujete, dělá to každý, ale on dělal blbosti neustále,“ rozprávěl se o Bryzgalovovi Voráček. „Nejsi vtipný, kamaráde! Už tehdy jsem ti měl říci, ať držíš hubu (shut the fu*k up, pozn.red) a chytáš puky,“ čílil se Voráček, který měl se svým tehdejším gólmanem i jeden smolný incident. Po Voráčkově bombě z rozbruslení před březnovým utkáním s Tampou v roce 2012 měl Bryzgalov zlomenou kůstku na pravé noze.

Bryzgalov si vzal na paškál Voráčka i Philadelphii

Byť je to už hezká řádka let, vzájemné jizvy z působení Bryzgalova ve Philadelphii se nezhojily. Rodák z Togliatti po pompézním příchodu z Arizony v roce 2011 podepsal s Flyers luxusní devítiletou smlouvu celkem na 51 milionů dolarů, ale očekávání nesplnil. Naopak… V ročníku 2011/12 sice prošel s týmem do play off, ale jeho bídná výkonnost (3.46 průměr branky na duel a 88% úspěšnost zákroků) zastavila Flyers ve druhém kole Stanley Cupu po porážce 1:4 od New Jersey.

A po další sezoně přišel vyhazov, 25. června v roce 2013 ho Flyers vyplatili ze smlouvy a na účet mu budou až do roku 2027 posílat 1,642 milionů. Pro zajímavost, po vyplacení Bryzgalov podepsal ještě smlouvy s Edmontonem a Anaheimem.

Ale zpět do současnosti, vítěze Stanley Cupu s Anaheimem z roku 2007 (byl náhradníkem Jeana-Sebastiena Giguerea), majitele olympijského bronzu i zlata z mistrovství světa Voráčkovy výroky nenechaly chladným. V únorovém rozhovoru s Igorem Eronkem ze Sport Express vyjádřil svou frustraci.

„Je to zábavné, vždycky je bavilo mluvit za mými zády. Nechápu, proč mi to Voráček neřekl do obličeje. Mohl přijít a říci: Iljušo, tohle už je za hranou. Proč se nesoustředíš na hru? Nikdy jsem od něj neslyšel jedinou výtku. Ve Philadelphii jsem prostě nebyl šťastný. Voráček zřejmě žije v nějaké alternativní realitě. Byl jsem tam smutný,“ postěžoval si Bryzgalov a zopakoval, že mu nikdo nikdy nic nevyčítal.

„Ani tehdejší kapitán Claude Giroux?“ chtěl vědět Eronko. „Ne, ani ten! Byl kapitán, ale nebyl to lídr. Někdo jen přišel a řekl mu, že bude nosit kapitánské céčko, přestože jsme byli proti. Když jsem chytal v Anaheimu, byl náš kapitán Scott Niedermayer. Byl absolutně respektovaný, bez jakýchkoliv pochybností. Vydobyl si to svou prací, zacházením se spoluhráči, výsledky na ledě a chováním mimo hrací plochu. Měl jsem k němu absolutní respekt, všechno, co mi řekl, jsem hltal. Ale doba se změnila, teď jsou kapitány nejlepší hráči týmu a to i přesto, že je kabina nebere,“ mudroval Bryzgalov.

Pachuť z dvouletého angažmá ve Philadelphii je na Ilju Bryzgalovovi patrná dodnes. • Foto Profimedia.cz

Že by ale měl na mysli jen Girouxe, to odmítl. „Myslím to obecně, v NHL se aktuálně o kapitánovi nehlasuje, jsou jmenováni vedením a trenéry, “céčko„ se tak stává trochu bezvýznamným. A my jsme tehdy v kabině Flyers neměli žádného vhodného adepta, ani Scotta Hartnella, ani Maxe Talbota. Prostě nikoho, kdo by byl na tuto práci vhodný, žádný druhý Niedermayer neexistoval. Měli jsme zkušené borce, ale nikoho, kdo by se těšil absolutní úctě,“ řekl Bryzgalov a osolil i legendárního Chrise Prongera, který ve Philadelphii kapitánoval před Girouxem.

„Uvedu příklad, když Niedermayer po zisku Stanley Cupu v roce 2007 zvažoval konec kariéry, kapitánem Anaheimu se načas stal Pronger, nálada se však diametrálně změnila. Prohráli jsme, výkon byl špatný, Pronger se snažil na nás mluvit, ale nikdo ho neposlouchal. Kluci si povolovali brusle, tejpovali hokejky, řešili své věci a o něj se nestarali. Proč? Neměl u ostatních kredit, i proto byl o rok později kapitánem zase Scott,“ zakončil povodání Bryzgalov, který se naposledy představil v NHL v sezoně 2014/15. Tehdy si ho vypůjčil Anaheim, v jehož barvách v NHL v ročníku 2001/02 také začínal.

Ale specifický brankář mu tentokrát vůbec nepomohl. Na ledě působil chvílemi hodně nesoustředěně a tomu odpovídaly také statistiky. Osm odchytaných zápasů - průměr 4,19 branky na zápas.