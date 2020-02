Kouzlo uzávěrky přestupů v NHL. Rozhodují hodiny, kde pohřbí sezonu? | iSport.cz

Radek Faksa se pokusil překvapit zkušeného Craiga Andersona, ale nevyšlo to • Justin Tang/The Canadian Press via AP

Den, kdy se uzavírají přestupy pro tuto sezonu, zajímá všechny týmy v NHL. Buď jako generální manažer máte pocit, že řídíte vyladěný tým a že tentokrát už to musí vyjít, a proto je potřeba naděje podpořit kvalitní posilou. Nebo útok na Stanley Cup plánujete až za pár sezón, a proto spíše chcete hráče prodávat a získat volby v draftech. V každém případě má pro vás 24. únor zvláštní příchuť, je to poslední možnost udělat zásadní rozhodnutí. Deník Sport přináší přehled toho nejzásadnějšího, co může toto datum přinést.

Kouzlo uzávěrky přestupů v NHL je v tom, že pokud jste v kůži generálního manažera, nemusíte dělat vlastně absolutně nic, ale častokrát vás rozjeté výměny všude okolo dostanou do situace, že chcete také za každou cenu posílit vlastní tým. Když to dělají všichni okolo, přece nebudete stát stranou.

Takhle vznikají chyby, které můžou tým stát několik ročníků přešlapování na místě. Lidé mají totiž tendenci si pamatovat výměny, které splnily účel, ale těch je samozřejmě mnohem méně než nevydařených. Obchody, co na konci února nevyšly, jsou velice často důvodem, proč se například třeba i váš oblíbený tým několik sezon nepodívá do vyřazovací fáze.

Klíčové je si včas uvědomit, jestli je třeba tým posílit, nebo se spíše zbavit hráčům s končícím kontraktem a získat za ně draftové volby nebo mladé naděje. „Letos je celkem jasné, že například v Detroitu můžete mít, na koho si ukážete," řekl v nadsázce jeden z generálních manažerů pro web The Athletic. „Naopak Colorado bude určitě nakupovat a Vegas bude chtít zkvalitnit defenzivu. I Dallas půjde do nějaké změny, mají dobrý tým a rádi ho posílí."

Takže, jak poznat v jaké jste pozici? Není to snadné, protože ne u všech týmů je situace na první pohled zřejmá. Například v západní konferenci je aktuálně mezi třetím a osmým místem rozdíl pouhých čtyř bodů. „Je to stále těžší a těžší. Dnes se v podstatě jedná o hodiny, protože pokud jste tým na hraně, do poslední chvíle prostě nevíte, zda nakupovat, nebo prodávat. A zároveň to mnohokrát nevíte ani u týmů, se kterými jednáte," řekl před časem Ken Holland, šéf Edmontonu.

Kde bude výprodej?

V tuto chvíli už je jasné, že do pozice prodejců se dostaly již zmíněný Detroit, Los Angeles, Ottawa, San Jose, Anaheim, New Jersey a pravděpodobně i Buffalo s New York Rangers. Ti budou hráče nabízet v podstatě komukoliv za kvalitní protihodnotu. „Los Angeles už obešlo pár generálních manažerů a dalo jasně najevo, že prochází přestavbou a že budou prodávat,“ řekl další z manažerů.

Kdo bude k mání? Především všichni hráči, jimž po sezoně vyprší kontrakt a jsou takzvaně nechránění. To znamená, že by po skončení sezony mohli začít jednat s kýmkoliv a odejít bez náhrady. A týmy, které jsou u dna a potřebují injekci v podobě talentovaného mládí, nehodlají něco takového dopustit.

Draft stále důležitější

Zároveň se kluby ze suterénu budou chtít zbavit starších hráčů, kteří ale už mají zkušenosti z play off a mohli by se stát klíčovými přídavky pro ambiciózní týmy. Takovým je například Alec Martinez z Los Angeles. Střelec vítězného gólu z finále Stanley Cupu 2014 je dvojnásobným šampionem a ví přesně, co je třeba udělat, aby byl tým v play off úspěšný. Zkušenosti k nezaplacení. Přesně o takové borce bude zájem.

Ale funguje to i obráceně. Vše je o dohodě a i nakupující si potřebuje být jistý, že neplatí příliš velkou cenu. „V NHL jsou volby v draftu stále hodnotnější. Manažeři si dávají obrovský pozor, aby se jich nezbavovali jen tak. Je třeba najít rovnováhu mezi tím, co si pořizujete a kolik za to utrácíte. Ano, budeme se dívat, zda bychom mohli náš tým jakkoliv posílit, ale musí to být za rozumnou cenu,“ řekl na téma posílení Dallasu jeho generální manažer Jim Nill.

Dává to smysl. Nikdo z manažerů nechce mnohaleté budování kádru zahodit kvůli jednomu pokusu v play off. „Snažíte se o udržitelnost, aby fanoušci mohli mít každý rok pocit, že váš tým je jeden z těch, který může vyhrát. A nejde jen o fanoušky. I hráči si musí být jistí, že mají každý ročník šanci,“ řekl Julien BriesBois, generální manažer Tampy.

Minimum výměn

Ty tam už jsou megalomanská posilování, kdy by se při uzávěrce přestupů v podstatě překopala skladba kádru. Dnes se zřídkakdy stane, že by tým, který má zálusk na celkové vítězství, učinil více než jednu, maximálně dvě výměny. „Mám jedno krédo. Aktivita při uzávěrce nesmí zničit naši budoucnost,“ řekl o posilování v poslední možný den floridský boss Dale Tallon.

Letošní uzávěrka přestupů nabízí velice zajímavá jména. Jedním z nich je i Ondřej Kaše. „Nebyl zdravý a v Anaheimu se měnil trenér. Nefungovalo to tak, jak se očekávalo,“ řekl jeden z lidí znalý zákulisí Anaheimu.

Pro Kašeho, stejně jako pro stovky hokejistů v minulosti, by se tak konec února mohl stát časem, kdy přijde zásadní změna kariéry. O tom, zda bude správným směrem, se rozhodne v nejbližších dnech. Zájem má údajně Boston.