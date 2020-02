Kubalík pod Gulašovou lupou: Perfektní hlava, skvělý výběr místa! | iSport.cz

Dominik Kubalík si vyslechl od Milana Gulaše pouze slova chvály • FOTO: Je to jasně dané, Dominik Kubalík je jedním ze tří nejlepších českých útočníků současnosti. Další důkaz 24letý snajpr podal v noci na dnešek, kdy na ledě renomované Tampy Bay zasypal domácí soubor hattrickem a podepsal se tučně pod výhru 5:2. Porce 29 gólů v nováčkovské sezoně je úctyhodná, přitom kóta 40 je pořád ve hře. To by tedy bylo něco… NHL Kubalíkovi nahlas tleská, paf je z fazony nové hvězdy Chicaga i extraligový fantom Milan Gulaš. Ten pro server iSport.cz rozebírá klíčové zbraně a aspekty hry plzeňského rodáka.

HLAVA? Dělá obrovskou službu „Před sezonou měl určité obavy, zda do NHL zapadne, ujišťoval jsem ho, že díky obrovskému progresu za poslední roky to zvládne a prosadí se. Hlava dělá obrovskou službu, u Kubaldy jsem si jistý, že ji má perfektně nastavenou, přesně tak, jak je v zámoří zapotřebí. Za poslední roky v tomto směru udělal obrovský pokrok. V sezoně ho trenér poslal i na tribunu, ale nesrazilo ho to. Ukazuje to na stoprocentní psychickou odolnost, na umění vypořádat se s nepříjemnými okolnostmi. I v tomto ohledu mu pomohla švýcarská liga, potvrdil si, že může hrát i nejlepší ligu, nabral potřebné sebevědomí.“ Dominik Kubalík dal proti Tampě hattrick • Foto AP Photo/Chris O'Meara

STŘELA? Má excelentní výběr místa k zakončení „Má nesmírně pohotovou střelu, ale klíčový je u něj excelentní výběr místa k zakončení, což má v sobě strašně málo hráčů. S tím se musíte narodit. Naučit se pálit nahoru, dolů, kamkoli, je věcí pilování, tréninku, ale ten pocit, předpověď, kam by se puk mohl odrazit a on ho napálit na bránu, v tom je úžasný. Potvrzuje to v každé soutěži, je to zkrátka pan střelec, od pánaboha. Dá se říci, že všechny kategorie střel má vynikající. Ať je to rána příklepem, tahákem nebo z jedničky, v NHL to jasně potvrzuje. V zámořské lize je kanonýrů celá řada a Kubalda se k nim přiřadil už v první sezoně. Tím pádem je i jedním z nejlepších českých hráčů současnosti.“ Střelba to je jeho, už má 29 gólů • Foto Reuters / Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

BRUSLENÍ? Je vysoký, přitom výbušný „Fyzicky je výborně připravený, což se promítá i do jeho pohybu. Přes léto neskutečně maká, pracuje v posilovně i na technice bruslení. Dominik je vysoký, přitom je nesmírně dynamický, výbušný, náležitě rychlý. Umí se dostat do úniku a dotáhnout ho až ke střele, čili i po bruslařské stránce dokáže soupeře převýšit. Má vynikající start, zrychlení. První tři roky má perfektní, na dvou metrech udělá hráče a dostane se do střelecké šance. Bekům jeho pohyb dělá obrovské problémy. Viděl jsem už dost zápasů Chicaga a líbí se mi, jak se dokáže přizpůsobit spoluhráčům ve formaci, především centrovi. Jakmile hraje s Toewsem, pohybuje se víc před brankou. Jeho herní myšlení je skvělé, dokáže během vteřiny přepnout do jiného módu.“ Dominik Kubalík je výtečný bruslař • Foto profimedia.cz