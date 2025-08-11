Plzeň - Rangers v TV: Kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?
Viktoria Plzeň do 3. předkola Ligy mistrů nevstoupila dobře, když ve Skotsku proti Rangers prohrála 0:3. Nyní ji čeká domácí odveta, která se sice zdá být pouhou formalitou, avšak Západočeši se pokusí o zázrak. Utkání začíná v úterý v Doosan Areně od 19:00. Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Rangers FC živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Rangers
Datum a čas: úterý 12. srpna, 19:00
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
3. předkolo: Ligy mistrů
Rozhodčí: Szymon Marciniak (Polsko)
TV přenos: Nova Sport 3, ONLINE přenos iSport
Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Rangers živě v TV?
Odvetu Západočechů ve 3. předkole Ligy mistrů můžete sledovat na placených stanicích Nova Sport 3.
Utkání Viktoria Plzeň - Rangers začíná 12. srpna v 19:00.
Livestream můžete sledovat skrze některé sázkové kanceláře (Tipsport, Chance). Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
ONLINE přenos sledujte na webu iSport.
Jak naladit Nova Sport 3?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Plzeň v evropských pohárech 2025/26
Viktoriáni se probojovali přes švýcarské Servette do 3. předkola Ligy mistrů, čímž si zajistili jistou účast v evropských pohárech. V prvním duelu proti Rangers bohužel Západočeši padli 0:3 a v domácí odvetě se pokusí zvrátit nepříznivý stav.
Ligy mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
České týmy v evropských pohárech 2025/26
O evropské poháry bojuje pět českých klubů. Jistou účast v Lize mistrů má Slavia Praha. Dalším klubem v pohárech je Sigma Olomouc, kterou čeká 4. předkolo Evropské ligy. Posledním jistým pohárovým účastníkem je Viktoria Plzeň, která postoupila do 3. předkola Ligy mistrů. V kvalifikaci bojuje ještě Baník Ostrava, jenž se představí ve 3. předkole Konferenční ligy, a Sparta Praha, kterou rovněž čeká 3. předkolo téže soutěže
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers, 12. 8., 19:00
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Olomouc
2. zápas: Olomouc
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1