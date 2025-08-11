Předplatné

Plzeň - Rangers v TV: Kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fotbalisté Plzně slaví úvodní branku v duelu proti Slovácku
Zdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Rozčílený záložník Lukáš Červ po domácí ztrátě Viktorie v utkání s Jabloncem
Trenér Plzně Miroslav Koubek
Cyriel Dessers proměnil proti Plzni penaltu
Denis Višinský nastoupil na hřišti Rangers v 57. minutě
Liga mistrů
Viktoria Plzeň do 3. předkola Ligy mistrů nevstoupila dobře, když ve Skotsku proti Rangers prohrála 0:3. Nyní ji čeká domácí odveta, která se sice zdá být pouhou formalitou, avšak Západočeši se pokusí o zázrak. Utkání začíná v úterý v Doosan Areně od 19:00. Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Rangers FC živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Rangers

Datum a čas: úterý 12. srpna, 19:00

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

3. předkolo: Ligy mistrů

Rozhodčí: Szymon Marciniak (Polsko)

TV přenos: Nova Sport 3, ONLINE přenos iSport

Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. Rangers živě v TV?

Odvetu Západočechů ve 3. předkole Ligy mistrů můžete sledovat na placených stanicích Nova Sport 3.

Utkání Viktoria Plzeň - Rangers začíná 12. srpna v 19:00.

Livestream můžete sledovat skrze některé sázkové kanceláře (Tipsport, Chance). Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

ONLINE přenos sledujte na webu iSport.

Jak naladit Nova Sport 3?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Plzeň v evropských pohárech 2025/26

Viktoriáni se probojovali přes švýcarské Servette do 3. předkola Ligy mistrů, čímž si zajistili jistou účast v evropských pohárech. V prvním duelu proti Rangers bohužel Západočeši padli 0:3 a v domácí odvetě se pokusí zvrátit nepříznivý stav.

Ligy mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0 

2. zápas: Plzeň - Rangers, 12. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

O evropské poháry bojuje pět českých klubů. Jistou účast v Lize mistrů má Slavia Praha. Dalším klubem v pohárech je Sigma Olomouc, kterou čeká 4. předkolo Evropské ligy. Posledním jistým pohárovým účastníkem je Viktoria Plzeň, která postoupila do 3. předkola Ligy mistrů. V kvalifikaci bojuje ještě Baník Ostrava, jenž se představí ve 3. předkole Konferenční ligy, a Sparta Praha, kterou rovněž čeká 3. předkolo téže soutěže

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers, 12. 8., 19:00

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: Olomouc

2. zápas: Olomouc

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník, 14. 8., 21:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

