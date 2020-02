Kaše v Bostonu: Kalifornie to není, ale pecka! Proč mu klesly góly a co Pasta? | iSport.cz

Ondřej Kaše by mohl po zranění a nemoci naskočit za Bruins poprvé už v noci ze čtvrtka na pátek. Zatím to vypadá, že na křídle druhého útoku vedle Davida Krejčího. • Twitter.com

V přestupovém mumraji před nedávnou uzávěrkou byl jediným českým hráčem, který nakonec v NHL změnil zaměstnavatele. Ondřej Kaše (24) zamířil z Anaheimu do Bostonu, stěhoval se přes celý kontinent, ale zato přišel do týmu, který se uchází o Stanley Cup. Navíc za přispění početné družiny Čechů a Slováků, včetně Davida Pastrňáka. „Jsem rád, že to dopadlo zrovna do Bostonu. Těším se na play off. Tohle je tým, který může vyhrát Stanley Cup!“ neskrýval nadšení v rozhovoru pro iSport Premium.

Kdyby se generálnímu manažerovi Donu Sweeneymu povedlo z Manhattanu do Bostonu dotáhnout útočníka Chrise Kreidera, mohlo být leccos jinak. Jenže to se nestalo. O příchodu Ondřeje Kašeho se už nějakou dobu taky spekulovalo a Boston nestál jen pytel puků. Za předloni dvacetigólového útočníka obětoval Davida Backese, beka Axela Anderssona a první tah v draftu. Odchovanec Kadaně by mohl po zranění a nemoci naskočit za Bruins poprvé v noci ze čtvrtka na pátek. Zatím to vypadá, že na křídle druhého útoku vedle Davida Krejčího.

V Bostonu jste teprve pár dní, nicméně, jaké máte dojmy?

„Všechno je zatím super. Hned, jak mě vyměnili, psalo mi asi šest kluků. Češi, Slováci i další hráči Bostonu. Před prvním tréninkem v Bruins jsem pak ale byl přece jen trošku nervózní, takže jsem požádal Davida Pastrňáka, jestli bych nemohl jet s ním, aby mi to ukázal a já si mohl všechno napřed prohlédnout a osahat.“

O možnosti výměny do Bostonu se začalo psát už asi před dvěma týdny. Co jste o ní věděl vy?

„Měl jsem trochu tušení, že mě budou trejdovat. Nakonec Anaheim vyměnil docela hodně hráčů, což jsem koukal. Nějaké náznaky se objevily, mluvil jsem s agentem, naznačoval, že by to mohlo takhle dopadnout. Den předtím, než se to stalo, jsem dokonce mluvil s Pastou. Tak nějak jsme to probírali, i když ve hře bylo asi víc týmů. Připravil jsem se na to, že půjdu jinam. Jsem rád, že to dopadlo zrovna do Bostonu. Těším se na play off. Tohle je tým, který může vyhrát Stanley Cup!“

Bruins mají nejvyšší ambice, navíc v nich působí pár krajanů. Přál jste si hodně, aby to vyšlo zrovna sem?

„Tyhle věci člověk neovlivní, ovšem Bruins jsou úplně nejlepší volba. Tedy aspoň doufám. Uvidíme, jak to půjde na ledě, abych předváděl, co se ode mě bude očekávat. Ale teď je to výborné. Za Boston hrají dva Češi, dva Slováci. Ještě z Anaheimu jsem znal Chrise Wagnera, navíc tam po mně vyměnili z Ducks ještě Nicka Ritchieho. To člověku hodně pomůže. Ještě k tomu Boston vede, vlastně vedeme, tabulku.“

Koukám, že na to „my“ si ještě musíte zvyknout.

„Je to pro mě nové, jsem tu pár dní. Určitě se to změní, až nastoupím do prvního zápasu. Byl jsem teď zraněný, ale myslím, že se to blíží. Nejspíš příští zápas, který se hraje ve čtvrtek.“