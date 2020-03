Dělo a hup mezi elitu. Kubalík boří rekordy, dojde slavný klub spásy? | iSport.cz

Do té rány dal kus sebe. Zbytky sil, které mu po 58 minutách rejdění na domácím ledu United Center ještě zbyly, i frustraci z toho, že na 30. zásah v sezoně musel dlouho čekat. A Dominik Kubalík se při svém posledním střídání proti San Jose (6:2) dočkal, lapačka Aarona Della granát z jeho hole jednoduše zachytit nemohla. 24letý útočník tak při své první sezoně dokázal něco, co před ním zvládli v Chicagu jen čtyři borci.

30 branek při nováčkovské sezoně. Mazec, klobouk dolů. Ke stejné cifře se v 94 let dlouhé historii Blackhawks vybičovali coby rookies jen Artemi Panarin, Eric Daze (oba 30 gólů), Darryl Sutter (40 gólů) a Steve Larmer (43 přesných zásahů).

Goal No. 3⃣0⃣ for Dominik Kubalik.



He became the fifth @NHLBlackhawks rookie to score 30 goal in a single season. #NHLStats pic.twitter.com/83Ka4s1bY1 — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 12, 2020

Kubalík aktuálně vládne střelcům mezi nováčky, Victor Olofsson z Buffala a dallaský Denis Gurianov jsou o deset kusů pozadu. Může klapnout Calder Trophy? Asi ne, hodí si to o ni zadáci Quinn Hughes (53 bodů) a Cale Makar (50 bodů). "Z 30 branek dal 25 při hře pět na pět. Co to znamená? Že si je musel vydřít a že je opravdu dobrý útočník," smekl GM Blackhawks Stan Bowman.

Více gólů nastřílel v první sezoně v NHL z českých hráčů jen Petr Klíma, který v ročníku 1985/86 nasbíral 32 branek. Třicátou trefou Kubalík vyrovnal bilanci Petra Průchy ze sezony 2005/06.

Že si ji ale musel vyčekat... Od hattricku do sítě Tampy z 27. února pobral v následujících pěti utkáních jen dvě asistence. V posledních dvou duelech proti Detroitu a St. Louis dokonce nedostal na branku ani jeden puk, a to mu trenéři pravidelně navyšovali ice time - s Edmontonem strávil na ledě v první formaci s Toewsem a Saadem 14:17 minuty, proti Red Wings 16:39 a se St. Louis dokonce 19:49.

Proti Sharks, které čtvrtá porážka v řadě přikovala na dno Západní konference, to dlouho vypadalo, že se temný scénář znovu naplní. Až se na časomíře rozběhla 59. minuta. Kirby Dach zavezl puk do pásma, bekhendem ho skvěle posunul mezi kruhy, tam si sjel Kubalík, napřáhl a... Zbytek znáte! 6:2, hotovo, 21 275 spokojeně aplaudovalo.

Blackhawks díky výhře oživili své naděje na postup do play off, kde se nepředstavili dlouhé dvě sezony. Vancouveru, který v Západní konferenci drží druhou divokou kartu, se přiblížili na šest bodů.

Zakládající člen Original Six, který od roku 2010 vyhrál tři Stanley Cup, boj rozhodně nebalí. "Dokud bude alespoň maličká naděje, půjdeme po ní. Do konce základní části odehrajeme ještě 12 utkání, pokud všechny vyhrajeme, něco mi říká, že v play off budeme," nechal se slyšet s 84 body král klubové produktivity Patrick Kane.

Pro ilustraci Kubalíkovi fantastické sezony: rodák z Plzně je třetí (30+16), mezi ním a Kanem je vklíněn už jen kapitán Jonathan Toews (18+42).

Chyběly branky v přesilovce

A jak to v United Center v noci vypadalo? San Jose v Chicagu lépe zvládlo první třetinu, po které vedlo 1:0, ale od druhé části na ledě dominovali domácí. Blackhawks vstřelili tři branky jak v druhé, tak v třetí části a dokráčeli k pohodlnému vítězství.

Do utkání šli jako tým s druhou nejhorší úspěšností přesilovek v soutěži, ale v zápase se Sharks jim hra v početní výhodě pomohla nastartovat obrat. V 25. minutě se při vyloučení Anttiho Soumely prosadil obránce Duncan Keith. Tři a půl minuty před koncem druhé části využil přesilovku Patrick Kane a otočil stav utkání na 2:1 pro Chicago.

"Je fajn, když přesilovky vycházejí. Druhou třetinu jsme vyhráli 3:1 a vstřelili v ní dvě branky v početní výhodě, to nám celý rok chybělo," komentoval Kane zlepšenou úspěšnost přesilovek Chicaga, které v posledních pěti zápasech nevyužilo ani jednu početní výhodu ze čtrnácti.

"Máme skvělý pohyb, dokážeme dobře napadat i se vracet do pásma. A v průběhu utkání se zlepšujeme, to mi dává před finišem základní části do žil velký optimismus," těší Jeremy Collitona, v 35 letech nejmladšího hlavního kouče v NHL. Pro zajímavost, na soupisce má i vrstevníka Brenta Seebrooka i o dva roky staršího Duncana Keitha.

