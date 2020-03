Mrázek o přerušení NHL: Správné rozhodnutí, zdraví je nejdůležitější | iSport.cz

Petr Mrázek pomohl v NHL 35 zákroky k výhře Caroliny 5:2 nad New Jersey a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Vítězství podpořil Martin Nečas dvěma body. • twitter.com

Hokejový brankář Petr Mrázek se v úterý vrátil po zranění do sestavy Caroliny, nyní jej ale stejně jako další hráče NHL čeká další vynucená pauza. Vedení kanadsko-americké soutěže kvůli pandemii koronaviru ve čtvrtek na neurčito přerušilo sezonu a osmadvacetiletý český gólman s tím zcela souhlasí.

„Myslím si, že je to správné rozhodnutí NHL, které každý respektujeme. Zdraví je nejdůležitější,“ zdůraznil Mrázek pro ČTK.

Vedení NHL se k radikálnímu kroku, který v minulých dnech a hodinách udělala i řada evropských soutěží včetně české extraligy, rozhodlo krátce po basketbalové NBA. Obě soutěže se totiž v některých případech hrají ve stejných arénách.

„Pár dnů zpět jsem nečekal, že takhle rychle nastane změna. Včera, když se začalo mluvit o NBA, hráči byli testováni a vyšel i pozitivní test, tak jsem ale už čekal, že se to během pár dnů stane,“ přiznal Mrázek.

V den rozhodnutí NHL hráči všech klubů již netrénovali a čekali na finální verdikt. „Je šílené, jak se situace mění ze dne na den. Před pár hodinami jsme měli hrát zápas a teď jsou všechny sporty přerušené a některé už ukončené,“ kroutil hlavou odchovanec Vítkovic.

Mrázek stejně jako další hokejisté nyní čeká, co se bude dát dál. „Snad budeme během pár dnů vědět víc. A jestli věřím, že budeme v této sezoně ještě hrát? To je těžká otázka, na kterou vám dnes nikdo neodpoví,“ uvedl Mrázek.

Pokud se ale situace zlepší, je možné, že se bude NHL dohrávat i v létě. Vedení soutěže již oslovilo jednotlivé kluby, aby zjistilo, zda budou mít případně volné arény i v letních měsících.

Účastník dvou mistrovství světa i Světového poháru se přitom do branky vrátil po více než dvoutýdenní vynucené přestávce. Ze hry jej vyřadil otřes mozku. „První zápas v Detroitu jsem se cítil opravdu dobře. O to víc mě mrzí, že jsme už v New Jersey nehráli,“ řekl Mrázek, který Hurricanes pomohl v úterý k výhře 5:2 a před přerušením soutěže se chystal na duel na ledě Devils.