TOP 10 v poslední dekádě NHL: Jágr na druhou, zpěv Blues či loučení legend | iSport.cz

Za poslední dekádu bylo v NHL k vidění opravdu dost senzačních okamžiků. Nechybí nečekaný vítěz Stanley Cupu, Jaromír Jágr jako druhý nejproduktivnější hráč v historii soutěže, nebo odcházení velkých jmen • FOTO: koláž iSport.cz Prakticky každý hrací den NHL nabízí něco extra. Vzrušení, akci, báječnou podívanou a neopakovatelné příběhy. Vybrat ty nejlepší? Zkusili jsme to. Zatímco hukot arén v těchto šedých dnech utichl, deník Sport a iSport.cz vám přináší pohled do minulosti a sestavil žebříček deseti největších událostí slovutné ligy za poslední dekádu. Vládne šokující Stanley Cup pro St. Louis, dostalo se i na české barvy.

St. Louis ze dna na vrchol Znáte ty příběhy, které vypadají jako z pera potrhlého literáta, ale vážně se staly? Tohle je jeden z nich: Staney Cup pro St. Louis v roce 2019. Blues na něj čekali nejdéle ze všech klubů NHL – 51 let! Navíc ho získali po nervy drásajícím finále s Bostonem až v posvátném sedmém zápase. Chcete víc? Není problém: ještě na začátku ledna bylo St. Louis nejhorším týmem celé ligy. Nevěřilo se mu ani na účast v play off, natož na zisk poháru. V celé historii slovutné soutěže jen stěží najdete méně očekávaného šampiona. Ale pojďme dál… Stanley Cup vychytal týmu v 25 letech ligový nováček Jordan Binnington, který se do té doby potloukal v AHL a ECHL. Na soupisce St. Louis navíc nebyl nikdo, kdo by před tím legendární trofej vyhrál: to se stalo jen čtyřikrát v celé historii, před tím naposledy před 30 lety. Titul navíc urvali ne zrovna pohlednou hrou. „Hokej ze starých časů je zpět. Jděte k čertu s rychlostí,“ smáli se křepčící šampioni. První triumf v NHL od vstupu klubu do soutěže v roce 1967 slavily během průvodu centrem města odhadem stovky tisíc lidí. • Foto profimedia.cz TOP příběhy NHL: Pohádka St. Louis, Jágrovy body nebo šokující sezona Knights VŠECHNA VIDEA ZDE

Jágr druhý v historickém bodování Bylo 22. prosince 2016, dva dny před Štědrým večerem, když Jaromír Jágr sobě i celé NHL nadělil parádní dárek. Zapsal kanadský bod číslo 1888 a překonal legendárního Marka Messiera na druhém místě historického bodování NHL. Ještě zvýraznil své už tak obrovské jméno v dějinách ligy. Kýžený bod získal díky asistenci na gól floridského parťáka Aleksandera Barkova. Puk vystřelený na branku trefil Jágra do zadku, od něhož se odrazil přesně na Finovu hůl. „Přál jsem si dát nějaký hezký gól, nebo ho aspoň někomu připravit,“ smál se pak Jágr. Messier se na druhé pozici držel třináct let, Jágr ji může ovládnout klidně na několik desetiletí. V dnešním hokeji je totiž nepravděpodobné, že by někdo hrál tak dlouho, aby se na tuto metu dostal. Česká osmašedesátka si v NHL nakonec připsala 1921 bodů: lepší v celé historii nejlepší soutěže planety je pouze Wayne Gretzky (2857 bodů). Jaromír Jágr pózuje s pukem, kterým dosáhl na 1900 bodů v NHL • Foto Twitter.com /@PR_NHL

Šokující první sezona nováčka V létě roku 2016 se NHL po šestnácti letech odhodlala k radikálnímu kroku, když rozšířila ligu o další tým. Novým přírůstkem se stala organizace z Vegas. Sezona 2017/18 se pro klub z nevadské pouště stala premiérovou. Kádr Golden Knights byl složen v drtivé většině z odložených hráčů, protože generální manažer musel vybírat ze všech ostatních týmů při takzvaném rozšiřovacím draftu. Nevadilo to, právě naopak. Vegas šokovalo od začátku celou ligu. Tým vyhrával a málo známá jména se rázem hřála na předních příčkách ofenzivních statistik. Krasojízda trvala až do finále Stanley Cupu. „Upřímně, nečekali jsme to,“ prohlásil s úsměvem ředitel hokejových operací George McPhee. Vegas tak napodobilo St. Louis z roku 1968 a jako druhý nováček se dostalo až do posledního možného zápasu sezony. Vítězství z toho nebylo, proti stál Ovečkinův Washington, i tak si však Vegas vydobylo respekt celé soutěže, a dnes patří mezi největší favority. Neuvěřitelná premiérová sezona Las Vegas v NHL skončila až ve finále Stanley Cupu, kde se z celkového triumfu radoval Washington • Foto Profimedia.cz

Pittsburgh obhajuje Stanley Cup Říkalo se, že je to nemožné. Že v době platového stropu není reálné, aby byl někdo schopen dvakrát za sebou vyhrát tak náročnou soutěž. Přesto to Pittsburgh v letech 2016 a 2017 dokázal. Před nimi to naposledy zvládl Detroit v ročnících 1997 a 1998, ale tehdy si generální manažer mohl dovolit hvězdy jednoduše přeplatit, zatímco Penguins to museli dokázat v přísně rovnostářské soutěži. Hrdinou těchto dvou jízd za trofejí se stal mladý brankář Matt Murray, který nejprve při prvním titulu vystrnadil na play off z branky dlouholetou oporu Marca-André Fleuryho a poté šokujícím způsobem jako nováček dotáhl Crosbyho a spol. až na vítězný piedestal. O rok později to byl znovu on, kdo v brance čaroval. Tým, vedený Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem, jehož hokej byl založený na agresivním napadání, se tímto úspěchem navždy vepsal do hokejových dějin. Bek Pittsburghu Ron Hainsey si ve 36 letech si zahrál letos vůbec poprvé v play off. A hned vyhrál Stanley Cup • Foto Profimedia.cz

Střelec Ovečkin na metě 700 Potlesk pro ruského cara! „Ovie“ se stal osmým hráčem, který v NHL pokořil milník sedmi stovek gólů. Alexandr Ovečkin prokazuje střeleckou extratřídu od svého vstupu do soutěže, do níž v roce 2005 ve dvaceti letech vlétl s 52 góly jako tajfun. Aktuálně je na kótě 706. Další meta? Wayne Gretzky a jeho 894 tref. Bláznovství? Před několika lety by tenhle scénář kdekoho rozesmál. Teď už ho však vidí jako reálný mnoho hokejových legend i expertů. Zatímco Gretzkymu začal po třicítce střelecký prach vlhnout, Ovečkin si i ve 34 letech drží vysoký standard. „Je absolutní superstar této doby. Nejlepší střelec, jakého jsem kdy viděl,“ chválí Rusa trenér Washingtonu Todd Reirden. Aby se Ovečkin dostal na první místo, jež drží The Great One, bude potřebovat nasázet do sítí soupeřů ještě 189 branek. V praxi by to znamenalo ještě čtyři sezony, v nichž by musel atakovat rozmezí 40 až 50 gólů v ročníku. Má na to. Alexandr Ovečkin dosáhl v NHL úžasného milníku 700. vstřelených gólů • Foto profimedia.cz

Přerušení ligy kvůli koronaviru Bohužel, aktuální přerušení soutěže kvůli šířící se nákaze nového typu koronaviru jsme do našeho seznamu významných momentů zařadit museli. To, že se kolos jako NHL rozhodne přerušit svou činnost, je opravdu ojedinělá záležitost. Kromě výluk, které byly způsobeny dohadováním o kolektivní smlouvě mezi ligou a hráčskou asociací, je současné zápasové sucho bezprecedentní. V ligové historii se pouze dvakrát svět nedozvěděl ligového vítěze. V sezoně 2004/05 tomu tak bylo kvůli již zmíněné výluce a v ročníku 1918/19 kvůli řadění španělské chřipky. Finále Stanley Cupu mezi Montrealem a Seattlem se tenkrát nedohrálo, protože mnoho hráčů onemocnělo. Tehdejší epidemie zasáhla svět brutální silou, vyžádala si podle některých údajů až 100 milionu obětí. Koronavirus naštěstí tak zničující účinky nemá, přesto je přerušení soutěže jediným logickým krokem proti šíření nemoci. Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?

Loučení velkých jmen Během uplynulých deseti sezon skončilo několik velkých hráčů a legend. Dojemné loučení připravil Vancouver švédským dvojčatům Sedinovým, jejichž poslední zápas proti Arizoně na konci sezony 2017/18 byl napěchovaný emocemi a nemohl mít lepší závěr. Daniel tehdy vstřelil rozhodující trefu utkání po nahrávce bratra Henrika. Kouzelný moment. O rok dříve aplaudovali diváci vestoje v New Jersey, aby ocenili služby klubové ikony Patrika Eliáše, nejproduktivnějšího hráče v historii Devils. Calgary uctilo výkony dlouholetého kapitána Jaromeho Iginly vyřazením jeho čísla. Detroit byl nucen ukončit velmi úspěšnou éru úspěchů: symbolizoval to i konec klubových legend Nicklase Lidströma a Henrika Zetterberga. Kariéru ukončila i taková jména jako Teemu Selänne, Daniel Alfredsson, Martin Brodeur, Roberto Luongo nebo Mike Modano. Všechno borci, kteří utvářeli identitu celé ligy. Dvojčata Daniel a Henrik Sedinovi po 18 sezonách strávených ve Vancouveru ukončili společně aktivní kariéru • Foto intenttoblow.com

STOP! Výluka, nehrajeme Takhle ne. Konec, zavíráme krám. Úchvatné divadlo NHL své brány v říjnu 2012 neotevřelo. Důvodem byla chybějící kolektivní smlouva. Předmětem sporu bylo přerozdělení výnosů ligy mezi hráči a majiteli klubů. Přišla tak třetí výluka v historii NHL. Trvalo tři měsíce, než obě strany našly společnou řeč, a stávka mohla skončit. Mezi mantinely to zase začalo dunět až 19. ledna 2013. Základní část se hrála na 48 kol. Jejím vítězem a také pozdějším šampionem Stanley Cupu se stalo Chicago. V současné době se otázka možného lockoutu znovu probírá. Stávající smlouva mezi hráčskými odbory (NHLPA) a NHL vyprší před sezonou 2022/23, obě strany ji mohou vypovědět a zahájit jednání o nové už pro sezonu 2020/21. Nic takového se ale neočekává. Liga vydělává, majitelé jsou spokojení a mzdy rostou i hráčům. V říjnu 2012 se kvůli chybějící kolektivní smlouvě úchvatné divadlo NHL neotevřelo. Výluka trvala tři měsíce • Foto Profimedia

Jízda Tampy Bay a Kučerova Hráči, kteří byli schopní překonat hranici sta bodů, byli pomalu považováni za vyhynulý druh. S rozvojem defenzivních systémů a brankářských schopností bylo stále těžší a těžší na bájnou cifru sto dosáhnout. Tím spíše působila celá sezona ruského šikuly Nikity Kučerova jako zjevení. K individuálnímu výkonu mu pomohla snová forma Tampy Bay, které o čtyři body unikl rekord v počtu získaných bodů v základní části. Dlouho nikdo takhle celé lize nedominoval. Kučerov týmové pohody bezezbytku využil a chytil životní drajv. Na konci sezony se mu v kolonce kanadských bodů skvělo úchvatné číslo 128, což bylo nejvíce od ročníku 1995/96, kdy získali více bodů Mario Lemieux a Jaromír Jágr. Play off však pro Tampu mělo hororový průběh. Tým vyletěl z vyřazovacích bojů v nejkratším možném čase s outsiderem z Columbusu a sezona tak byla v konečném důsledku naplněna hořkostí. Nikita Kučerov z Tampy Bay ovládl slavnostním vyhlášení cen NHL v Las Vegas. • Foto Reuters