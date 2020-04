NHL hrozí obří ztráta, platili by i hráči. Ve hře je turnajový formát | iSport.cz

Connor McDavid má za to, že pokud by se začalo hrát rovnou play off, třeba s Calgary by to byla pořádná jatka. • profimedia.cz

Čekání na zlepšení a snaha vymyslet řešení, které by bylo alespoň trochu schůdné. Asi tak lze popsat aktuální situaci hlavních představitelů nejlepší hokejové ligy světa. Snaha sezonu dohrát je deklarovaná od chvíle, kdy byla liga přerušena. Zatímco Severní Amerika se potýka s drtivým útokem COVID-19, liga stojí a přichází tak o obrovské zisky. Naděje by mohla ležet v dohrání zbylých zápasů v turnajovém formátu na neutrální půdě.

Veškeré snahy o dohrání NHL jsou podmíněny zlepšením stávající zdravotní situace v Spojených státech. Bez nich se liga nehne ani o píď. Pokud by však byla situace nabrala správný směr, jednou z cest k ligovému dohrání je takzvaný turnajový formát. Podle webu Sportsnet se liga snaží nalézt neutrální lokace, kde by týmy mohly duely odehrát. Základní podmínky, které budou hrát roli? Minimum cestování a maximální lékařské zabezpečení.

Liga údajně operuje s minimálně dvě městy. S Grand Forks, které leží v Nové Dakotě a s Manchesterem ze státu New Hampshire. Především Nová Dakota zní slibně. V městečku Grand Forks se již v minulosti konaly šampionáty do osmnácti a do dvaceti let. Zároveň má tento stát velmi malou populaci, což je v současné situaci paradoxně faktor, který je žádoucí. Zbylá utkání by se hrála takzvaným turnajovým modelem. Tedy více duelů na jednom místě.

Přestože by se muselo vyřešit velké množství logistických problémů, liga se snaží nalézt možný scénář s co nejmenším zdravotním rizikem. Nic jiného všem přerušeným sportovním soutěžím vlastně ani nezbývá. Stejně se nyní nic jiného dělat nedá. Například NBA operuje s nápadem, že by se všechna utkání play off dohrála na jediném místě. V Las Vegas.

V případě, že by se situace nezměnila a my bychom se nedozvěděli, kdo se letos stane šampiónem, přijde NHL o velké peníze. Nejde jen o ligové vedení a majitelé jednotlivých organizací, ale také o samotné hráče. V současné chvíli se mluví o ztrátě 1,1 miliardy dolarů (asi 27,5 miliardy korun).

Vzhledem ke kolektivní smlouvě by se tato ztráta z poloviny strhávala z hráčských platů. To znamená, že 550 milionů dolarů bude muset zaplatit hráčská strana, pokud se liga nerozeběhne. A to už je důvod k tomu, aby se zbytek zápasů jakkoliv dohrál.

Proto se dá očekávat, že do chvíle, dokud nebude komisionáři Gary Bettmanovi nařízeno například vládou, že musí dojít k odpískání zbytku zápasů, budou všichni zainteresovaní hledat různé způsoby a modely, abychom si mohli vyřazovací boje ještě vychutnat.