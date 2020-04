Pastrňák o přerušené sezoně, NHL v Praze i reprezentaci. Co dělá v letadle? | iSport.cz

Český útočník Bostonu David Pastrňák • FOTO: Profimedia.cz Prožíval dosud životní sezonu. V NHL kolil jednu obranu za druhou. Český útočník Bostonu Bruins David Pastrňák se spolu s Rusem Alexandrem Ovečkinem dělil o pomyslnou korunu krále střelců. Kvůli koronaviru byla ale NHL nuceně přerušena. Jak se na to rodák z Havířova dívá a jak vidí možný restart soutěže? Co dělá se spoluhráči v letadle, co by na sobě zlepšil a co říká na zápas NHL v Praze, v němž by se měli představit právě „medvědi“? To a mnoho dalšího prozradil v pořadu Tak určitě Ondřeje Novotného na YouTube.

O přerušení NHL „Je to smutné, ale ne vzhledem k tomu, že mám dobrou sezonu. Je to náš život, určitá rutina, každý den to děláš. Také vzhledem k tomu, že máme neskutečný tým, lídry, vedeme celou ligu. Náš cíl je útočit na Stanley Cup a přerušení bolí právě kvůli našim lídrům, kteří už nějaký ten pátek NHL hrají. Jako třeba Zdeno Chára, Patrice Bergeron, David Krejčí, kteří už Stanley Cup vyhráli, mají zkušenosti, ale i věk. Máme třeba už jen dva tři roky s nimi. Musíme se na to ale dívat tak, že zdraví je nejdůležitější. Doufejme, že se z toho dostaneme. Co se týče individuální sezony, tak to mě opravdu nezajímá.“

O možném restartu sezony „Hlavní rozhodnutí ještě nepadlo. Pro NHL a majitele klubů je zrušení sezony poslední věc, co by chtěli. Budou to držet, dokud to půjde, což je podle mě správně. Jsem fanoušek toho, že i kdybychom měli začít v červenci nebo v srpnu, tak bych to chtěl dohrát. Jsme na to ale malí páni a jen posloucháme, co nám říkají. NHLPA je v nejbližším kontaktu s vedením NHL a stará se o hráče. Jednou za týden, čtrnáct dní máme telefonát, jak to probíhá. Je tam ale tolik možností, že asi můžeme být rádi, že nám volají jen jednou týdně. Čím déle bude ale přerušení trvat, tím méně možností bude.“

O Bostonu „Máme tu plno neskutečných jmen, kluků, kteří vyhráli Stanley Cup v sezoně 2010/11, kdy já byl ještě malý kluk. Je to výjimečné a jen to ukazuje, jaká je Boston skvělá organizace se super lidmi. Jsem šťastný, že tu jsem.“

O Bradu Marchandovi „Je to strašně srandovní kluk a super spoluhráč. Jsme rádi, že ho máme v týmu. Zároveň by proti němu nikdo z nás nechtěl hrát. Na ledě je takový „prasák“, ale v týmu ho každý miluje. Za posledních pár let z něj vyrostl neskutečný hráč. Trošku se uvolnil, nedělá takové blbosti a jsem rád, že s ním mohu hrát. Je výborný playmaker, ale jak jde někdo na Bergerona, tak mu přepne v hlavě, toho se nesmí nikdo dotknout. Jsou spoluhráči snad deset let, Bergeron je v Bostonu, spolu s Chárou, takový Bůh. Jak se ho někdo dotkne, tak z Marchanda je místo hokejisty „prasák“. Jak ale říkám, Brad se hodně změnil. Uvědomil si, že tým ho potřebuje na ledě. Je to jeden z našich nejlepších hráčů. Jeho story je neskutečná. On se vlastně „prasárnami“ dostal do NHL a tyto věci musel dělat. Nikdy nebyl ze začátku top hráč. Začínal ve čtvrté lajně. Byl nepříjemný protihráč. To kde je teď si vydřel.“

O hraní jako na exhibici a bránění „Jednou mě trenér seřval v šatně, je to asi dva tři roky zpátky. Říkal mi, že to není bush league („pralesní liga“). Měl jsem s tím problémy. Vždy udělám to nejlepší pro tým, ale musím si to užívat, abych hrál nejlepší hokej. Mnoho lidí říká, že jsem hrozný v obraně, ale za poslední roky, co hraju s Bergeronem, jsem se toho hodně naučil. Myslím si, že svou práci si v obraně udělám. Samozřejmě nejsem nejlepší bránicí útočník, ale vždy jsem byl plusový, nikdy minusový. Nechci znít namyšleně, ale myslím si, že moje obranná hra nebyla nikdy tak špatná, jak všichni říkali. Takový průměr.“

O tom, co by na sobě zlepšil „To je milion věcí. Být rychlejší, silnější, mít lepší střelbu, být lepší v obraně atd. Samozřejmě bych chtěl být rychlý jako McDavid nebo mít ruce jako MacKinnon. Ale každé léto, když se vrátím do Česka a začnu trénovat se svým trenérem Alešem Pařezem, tak můj první požadavek je, že chci být rychlejší. To je věc číslo jedna, kterou mu řeknu. Rychlost je v NHL klíčová.“

O kamarádství s Kempným a Gudasovi „S Michalem Kempným jsem strávil několik let u Aleše Pařeza (trenér). Ten je úplně jinde. Vždy jsme posilovali a já po něm musel sundávat kotouče, abych vůbec mohl jít posilovat. Je to super kluk. Všechen respekt před ním. Hraje v obraně s Johnem Carlsonem a je jedním z nejstabilnějších beků ve Washingtonu. Když hrajeme proti sobě, tak ho chci vždycky nějak poškádlit a dát gól. Pamatuji si, že tuto sezonu jsem mu sebral puk v obranném pásmu a pak jsme dali gól. Třeba proti Gudasovi, tam jsem ale jako trochu v pozadí. To vždy radši říkám: Čauky, nazdar kamaráde. (smích) Hrát proti Čechům je vždy zpestření, protože někdy je i čas jít před zápasem na společnou večeři. Pak se třeba sejdeme ještě chvíli po zápase, ale že bychom se mezi sebou nějak víc špičkovali, to ne.“ Pastrňák ukázal, jak dře v posilovně.

O prohraném sedmém zápase finále Stanley Cupu „Je to nepříjemná vzpomínka. Bolelo to hrozně dlouho. Hlavně v létě. Vrátíte se domů bez Stanley Cupu někdy v polovině června a nemáte prakticky ani čas se připravit na novou sezonu. K tomu bolest a zkušenost z prohraného sedmého zápasu. Bylo těžké najít motivaci se připravit na novou sezonu. Obrat ale přišel, když jsem ji našel. Sedmý zápas jsem pak začal brát jako velkou zkušenost. Bolí to sice i teď, ale dívám se na to trošku jinak. Je to motivace dostat se tam znovu. Bohužel nás góly zlomily víc, než měly. Kdybych se v této situaci objevil znovu, asi by nálada byla jiná. Bohužel to tehdy nevyšlo. Jsem ale strašně pyšný na celý tým, udělali jsme vše, co se dalo. Nikdo z nás nemá určitě výčitky. Ale koukáme dopředu s tím, že se tam chceme dostat znovu.“

O reprezentaci „Vždycky když budu zdravý, tak rád přijedu. Je mi jedno, kdo bude trénovat a velet tomu. Jak o mě bude zájem, přijedu. Máme nějakou historii, jsme dobrá hokejová země. Náš cíl by neměl být čtvrtfinále, což není, vždy bychom měli bojovat o medaili. Odmala na to koukám. Nároďák je pro mě nejvíc, takže bych s ním chtěl medaili, nejlépe zlato. Medaile se dlouho neudělala, což je smutné. Nevím, co je špatně. Bohužel se nám nezadařila semifinále. Vždy chybí kousek. Doufejme, že se to příští rok povede.“

O kontraktu „Za trofeje žádné bonusy nemám. Každý hokejista v NHL má podle mě plat do půlky dubna a v play off už plat nedostává. Jsme placeni osm měsíců. Když se sezona nedohraje, bude peněžní ztráta pro všechny obrovská, ale moc do toho nerejpu. Hokej hraju proto, že ho miluju a moc si vážím toho, kde jsem a že se tím můžu živit.“

O All Star Game „Byla to velká zkušenost a moc jsem si to užil. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy měl kapitánské céčko. Jestli vůbec někdy. Bylo kolem toho ale i hodně starostí. Musel jsem dávat třeba gólové písničky, musel jsem předávat pokyny od trenéra. Vážil jsem si toho, protože kapitány volí fanoušci.“

O cestování s týmem „Moje místo v letadle je u karetního stolu. Se mnou jsou tam Krejčí, Krug, Marchand, Wagner a Rask. Hrajeme takovou vymyšlenou hru, která se jmenuje Schnarps. Kdysi dávno to prý vymyslel nějaký hráč z NHL. Hrajeme o peníze, ale za jednu hru lze prohrát maximálně 80 dolarů. Pamatuju si ale, jak mi basketbalista Kelly Olynyk (dříve hráč Boston Celtics, dnes Miami Heat) říkal, že mu kluci (spoluhráči) dluží z letadla ještě 150 tisíc dolarů. Hráli třeba Monopoly s opravdovými penězi. My to ale hrajeme pro srandu.“

O sestupu Kladna a Havířovu „Moc jsem to nesledoval. Vím, že Kladno spadlo, takže bude zase jezdit do Havířova. (smích) Často jsem první ligu sledoval víc než extraligu, hlavně kvůli Havířovu. Je to ale smutné, že Kladno sestoupilo. Jednou bych třeba chtěl v Havířově končit. Nikdy jsem ale v Česku pořádně nehrál, snad jeden nebo dva zápasy v patnácti za Havířov. Vím, že to bylo proti Benátkám, kde byla řada slávistů a chytal Hanuljak, který měl masku jako Hašek.