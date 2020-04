Skaut Tichý: Češi v NHL vyklidili pozice. Jaký vliv má platový strop? | iSport.cz

Češi se z NHL vytrácejí. Za dvacet let se jejich stavy smrskly zhruba o polovinu, ale nejde jen o celkové počty, nýbrž o role, jaké zastávají. Nejvíc je pokles znát mezi obránci a brankáři, v útoku pár exkluzivních jedinců se ještě najde. „Nemůžeme dodávat dobré hráče, když nevozíme medaile,“ vidí jednu z příčin Milan Tichý (50), evropský skaut Columbusu, který ještě jako obránce působil v Chicagu a New York Islanders.

Pár hráčů se výrazně prosazuje, úbytek je však zřejmý. Je to jen odraz současného stavu?

„Pastrňák s Vránou udělali stříbro na osmnáctkách, od té doby nevíte o nikom. Ani to nejde, když se nevozí medaile. Pár hráčů v NHL máme, jenže kolik jich je? A v prvních dvou lajnách jich napočítáme možná šest, sedm. Nemůžeme dodávat dobré hráče, když nejsou medaile.“

Mezi obránci hráli víceméně jen Filip Hronek, Michal Kempný, přidal se Radim Šimek…

„Pokud dáme dohromady nejvýš tři stabilně hrající beky, je to k smíchu. Před dvaceti lety jste si mohli vybírat, zda chcete defenzivního obránce, ofenzivního, praváka, leváka. Dneska jste rádi, že tam vůbec někdo hraje. Nebo kolik bylo v NHL českých gólmanů…“

Na druhou stranu, co soudíte o tom, jak ve Washingtonu odstřihli Radka Gudase?

„On je spíš takový tough guy, bek na černou práci, nepříjemný, těžko se proti němu hraje. Ve Philadelphii a Chicagu mají pořád rádi silné kluky. Jeho vyměnili do Washingtonu, do hodně technického týmu, což nemohl ovlivnit. Situaci tam neznám, ale úplně nevím, jestli věděli, co chtějí. Přibrzdili ho, do toho přišel Dillon. Když vezmete hráče a nehrajete ho, je to zvláštní.“

Do přerušení NHL v ní působilo 31 Čechů. Na přelomu tisíciletí to byl víc než dvojnásobek…

„Ovšem ještě je musíte roztřídit, kolik času dostanou, jaké mají role. Pasta, Vrána, Voráček, Kubalík, Krejčí, Hertl. Ti jsou top. Pak Palát, Ondřej Kaše, Nečas, Zadina. Z beků Hronek, Kempný. To spočítáte na prstech! Podívejte, kolik hráčů kdysi nastupovalo jen za Pittsburgh nebo Rangers. Na farmách čekali další, co se tam nemohli dostat, první dvě lajny byly obsazené.“

Můžou za to i platové stropy? Chovají se kluby obezřetněji než dřív?

„Je to právě naopak.