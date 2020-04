Nejslavnější masky NHL: Lebka hrůzy, kobra, druhé já či přilba od studentky | iSport.cz

Hokejoví brankáři si již od 70. let minulého století různě zdobí a zkrášlují své masky. Některé z "vylepšených" přileb se staly doslova legendami

Děsivá lebka

Gary Bromley

Vancouver Canucks

V NHL nezanechal hlubokou stopu, ale předběhl dobu. Když se Gary Bromley začátkem 80. let postavil do branky Vancouver Canucks s děsivou maskou s věrným motivem lidské lebky, nevzbudil tak velký rozruch. V dnešní době internetu a sociálních sítích by zasáhla víc lidí. Někdejší náhradník však už tehdy svojí naturalisticky propracovanou lebkou se zubatou čelistí na krytu vyvolávající mráz po zádech i po letech nastolil trend, který pokračuje doposud.