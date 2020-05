Zohorna o Penguins i vzoru Crosbym. Bratrský útok v NHL? Neprohloupili by | iSport.cz

Skoro to zní jako šťastný hollywoodský příběh. Minulou středu oslavil Radim Zohorna 24. narozeniny, pozdě odpoledne pak vylezla zpráva o jeho podpisu nováčkovské smlouvy s Pittsburghem. „Asi to je jeden z nejlepších dárků, co jsem kdy dostal,“ usmívá se útočník, který v uplynulé extraligové sezoně posbíral 22 bodů (10+12) ve 46 zápasech.

Že to vyšlo přesně na narozeniny, byla jen náhoda?

„Ano. Pan Spálenka (agent) mi v úterý volal, že už je všechno oukej, že se to může podepsat. Tak jsem říkal, že nebudeme na nic čekat, ať už to mám taky z krku. Domluvili jsme se na středu a zrovna jsem měl narozeniny, ale mohlo to přijít i o den dřív nebo později. Ale vyšlo to krásně.“

Komu prvnímu jste se pochlubil?

„Věděla to jen moje přítelkyně, rodiče a bráchové. Nikdo jiný, jelikož se to nemohlo dostat ven, než to Pittsburgh vydal. Byl to hektický den, nejdřív jsem volal rodičům, pak bráchům… V té chvíli jsem si to ani moc neuvědomoval, až teď mi to postupem času dochází. Jsem strašně rád, že jsem mohl dostat takovou šanci vůbec zabojovat o místo v NHL. Hrozně moc si toho cením.“

Co pro vás smlouva s klubem NHL znamená?

„Jsem jenom rád, že to takhle dopadlo. Pittsburgh byl i takové mé menší přání, takže když mi pan Spálenka oznámil, že o mě mají fakt velký zájem a že to vypadá na ně, měl jsem radost. Je to takové klišé, ale Pittsburgh jsem měl fakt vždycky hrozně rád.“

Věděl jste už během sezony, že vás zámořské týmy sledují?

„Už se to řešilo na konci minulé sezony. Dokonce jsem měl možnost odejít, ale