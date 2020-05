Pastrňák, Hertl a spol.: S kým do karantény a koho nechat před domem? | iSport.cz

Při velkých videochatech s hráči NHL to bývá klasická otázka. Když už byste museli být zavřeni s nějakým spoluhráčem v karanténě, s kým byste se cítili dobře? A koho byste radši nechali před domem? Se stejným tématem se musela poprat i česká čtveřice David Pastrňák, David Krejčí, Tomáš Hertl a Dominik Kubalík. Užili si hlavně část, koho by k sobě nechtěli. Rádi si rýpli do kamarádů.

Na obrazovce svítily tváře čtyř českých hvězd NHL a jedné bývalé. Konferenci moderoval Patrik Eliáš a všechno pevně držel v rukou. S kým do karantény ano a s kým ani ve snu? „Krejčo, jsi nejstarší, pojď,“ hned zavelel směrem k Davidu Krejčímu. „Když to vezmu takhle z hlavy? Vybral bych si Pastu. Známe se docela dobře, víme, jak bychom se spolu zabavili,“ měl brzo jasno. Za chvíli se mu dostalo stejné poklony i zpátky. „Bez problémů, s Krejčou bych to bral taky,“ ani se nerozmýšlel David Pastrňák. A hned sypal, co by je spolu čekalo: „Mohli bychom si dát tenis, golfíček, přečíst pohádky jeho dětem.“

Krejčí pak jako první taky měl odpovědět, s kým by si karanténu odpustil. A rozhodně by nechtěl sdílet bydlení s kapitánem Bostonu Zdenem Chárou. Když ho zmínil, Pastrňák se rozchechtal. „On by vstával moc brzo, museli bychom pořád trénovat,“ vysvětloval pak s úsměvem Krejčí. „Takže s ním by mě to moc nebavilo.“ Jeho mladší spoluhráč by si dovedl zase představit klid od Brada Marchanda. Důvody jsou podobné: „Mě napadá jako první Marchand. Pořád posiluje, dělá to svoje ´upper body´ a já nesnáším posilovat vršek. S ním bych to asi nedal,“ dráždil na dálku parťáka z lajny.

Tomáš Hertl se zotavuje po operaci kolene a společnost mu hodně dělá kamarád Filip Chlapík, který patří Ottawě: „Vybral bych si znova Filipa, táhneme to spolu celý léto. Zdokonalujeme se ve Fortnitu (počítačová střílečka) jako všichni ostatní. Ale hlavně bych ho mohl taky malinko buzerovat, mohl by mi trochu sloužit.“ Zato někomu jinému by rád přenechal spoluhráče ze San Jose Radima Šimka: „Jeho zajímají jen samí kapři, seděl by pořád u rybníka,“ smál se Hertl. „Já jsem trochu akčnější, on nahodí a celý dny koukal, jestli už to bere. To by mě nebavilo,“ užil si popíchnutí beka, který se usadil v NHL.

Dominik Kubalík po neúplné sezoně v Chicagu nemá kabinu tak dokonale nakoukanou. Ale taky kolečko otázek dodržel: „Já kluky zase tak do detailu ještě neznám. Ale kdybych si měl vybírat, tak bych chtěl mít vedle sebe Andrew Shawa, jste kolem něj a prakticky pořád se smějete.“ A s kým radši ne? Taky si nakonec našel. „Nedal bych to s Davidem Kämpfem, on šíleně miluje crossfit, asi bych si nedokázal představit, že bych to dělal furt,“ culil se při vzpomínce na tréninkového maniaka z Chicaga.