Elita NHL promluvila. Kdo byl ořech? A proč se Ovečkin hodí spíš do baseballu | iSport.cz

Na co se stočila řeč? Třeba jak se dostali ke svému mýty opředenému řemeslu, jak a kde tráví časy koronavirové, co dělají proto, aby nevypadli z kondice. A také proč mají pifku na Alexandera Ovečkina, který v únoru překonal hranici 700 nastřílených branek v NHL.

„Každý gólman je zvláštní, už z podstaty této profese i musí být.“ Tak začal redaktor NHL.com Nick Cotsonika své povídání s hýčkanými gólmany, jejichž služeb si Penguins, Capitals a Blues cení dohromady na více než 14 milionů dolarů ročně. Jasně, jsou to trošku podivíni, především ale jde o velké sympaťáky, což hned ukázal Binnington, který zavzpomínal na své první angažmá.

Bylo mu osm let, když se ucházel o místo v týmu Vaughan Rangers, kteří hráli Greater Toronto Hockey League. A během první minuty dvakrát dostal pukem do masky, ale ani nemrkl. Kouč okamžitě sjel k mantinelu, zpoza kterého sledoval trénink Binningtonův tatínek John. „Pane bože, je tvrdý jako ořech, bereme ho,“ zahlásil.

26letý rodák z Richmondu, který v červnu vychytal pro St. Louis coby nováček po 52 letech existence první Stanley Cup a v sedmém finále v Bostonu kryl 32 střel, i jeho dva kolegové už více než sedm týdnů stojí. Pandemie COVID-19 zastavila NHL 12. března, na ledě od té doby nebyl ani jeden z nich.

„Myslím si, že jsme na tom nejhůř. Kluci z pole si můžou střílet na branku na zahradě, driblovat s hokejkou a pukem na hladké podlaze. Nebo pálit na všemožné terče. Ale my? Trénink, pocení ve výstroji a chytání střel se nedá nijak nahradit,“ myslí si Holtby, kterého brzy čeká náročné jednání o nové smlouvě. V roce 2018 sice zavřel svatyni a Ovečkin mohl díky tomu popíjet několik týdnů z poháru šampaňské i něco ostřejšího, ale poslední dva ročníky nebyly žádná sláva.

Fanouškovskou obec Capitals navíc uhranul ruský rookie Ilja Samsonov, který z prvních 19 zápasů v NHL hned 15x slavil výhru. Holtby ale zřejmě v hlavním městě USA zůstane, ale za kolik peněz a na jak dlouho? Je mu 30 let, Samsonov je o osm roků mladší, a stávající luxusní kontrakt na 6,1 milionu dolarů ročně z vítěze MS i Vezina Trophy činil nejlépe placeného i nejstaršího brankáře online povídání. Navíc týmů, které trápí brankoviště, je hned několik, takové Chicago s Ottawou by rozhodně mohly žhavit linky.

Zatím ale Holtby zůstává ve Washingtonu. Jak smluvně, tak i prezenčně. V domě ho naplňují dvě malé děti. „Právě teď nic moc nedělám, abych byl upřímný. V létě si vždycky dopřeji několik měsíců totální oraz, abych vyčistil hlavu od hokeje. A teď to léto přišlo o něco dřív,“ rozesmál se Holtby. „Dokud nebude nějaký konkrétní plán, nehodlám nic měnit.“

Murray děti nemá, ale zato má dva psy, se kterými se rekreuje v domě u jezera severně od Toronta. „Mám to stejné jako Brayden, odpočívám. Ale snažím se cvičit, udržovat tělo ve formě, naštěstí mám v domě zařízenou posilovnu. A taky chodím na dlouhé procházky a občas si zahraju tenis. Myslím, že jsem se v něm hodně zlepšil,“ pochválil se brankář, jehož výsostné postavení v Pittsburghu letos vehementně atakoval Tristan Jarry.

Chytal 33 utkání (Murray 38) a měl o parník lepší statistiky než jeho o rok starší kolega. Především konec roku zastihl Jarryho v senzačním rozpoložení, v devíti prosincových vystoupeních vychytal osm výher a mezi 29. listopadem a 10. prosincem držel neprůstřelnost 177 minut a 15 vteřin, čímž vytvořil nový klubový rekord organizace.

Překonaný Tomáš Vokoun neinkasoval 173 minut a šest sekund mezi 22. březnem a 2. dubnem 2013. To vše navíc za legračních 675 tisíc dolarů za sezonu. Pro srovnání Murray bere za sezonu 3,75 milionu.

Už jsme z toho všichni trochu na hlavu

„Já jsem asi víc umělecky založený, než kluci. Naučil jsem se hrát na kytaru,“ přiznal se smíchem Binnington, který je už přes měsíc ve svém bytě v St. Louis. „Myslel jsem si, že mi to zabere pár týdnů, ale ukazuje se, že to bude ještě běh na hodně dlouhou trať. Ale baví mě to, skvěle si u toho odpočinu. Jsme na tom všichni tři stejně, každý děláme něco, abychom se zabavili, je to náročné, musíme být hodně kreativní.“

Přesný plán na dohrání sezony zatím neexistuje, vedení NHL v čele s Gary Bettmanem koketuje s několika scénáři. „Ani mi to moc nevadí, jsem rád, že si chvíli odpočinu od Ovečkina. I na tréninku se chová jako blázen, do všeho jde naplno. Víte, opravdu není moc o co stát. Létá to na mě rychlostí 160 kilometrů v hodině a ještě ty jeho střely tak zvláštně plachtí. Přijde mi, že je točí jak nadhazovači v MLB. Vždycky si myslím, že vím, kam to půjde, ale to se pletu. A pěkně to bolí,“ popsal Holtby.

„Má pravdu, jeho střely se chytají strašně složitě. Mají zvláštní rotaci, zřejmě díky velkému záhybu, který používá na čepeli. Někdy puk stoupá normálně nahoru, ale někdy zase ztratí rychlost a rychle začne klesat. To přirovnání k nadhazovači je super,“ souhlasil Binnington. „A zda se na to dá připravit? Myslím si, že bohužel ne,“ dodala jednička Blues, která proti Ovečkinovi sezonu letos dokonce otevřela.

Capitals vyhráli 2. října 3:2 v prodloužení a ruský bohatýr vstřelil 11. gól ve svém 15. otevíracím utkání sezony. Přidaný čas ukončil po 151 vteřinách Jakub Vrána, Binnington ale i tak zastavil 31 puků.

Pokud se NHL dohraje, St. Louis do znovu rozjetého vlaku vstoupí coby druhý nejlepší tým za Bostonem. Washington měl jen o pět bodů méně a optikou celé soutěže byl pátý, Pittsburgh šestý.

„Bude to náročné, ale pro všechny stejné. Ale všichni se shodneme, že chceme hrát. Tahle pauza už je trochu na hlavu,“ uzavřeli povídání tři elitní brankáři NHL.