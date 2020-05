Nejvíc přehlížený hráč historie NHL? Ikona zvolila Čecha. Kdo to je a proč? | iSport.cz

Pamatujete na Bryana McCabea? Metrákový řízek, extrémně produktivní bek, kterému šili na dres kapitánské céčko jak u Islanders, tak na Floridě. Toliko krátký výčet jeho úspěchů. Rodák ze St. Catharines v Ontariu odehrál za Toronto sedm plodných sezon (2000-2008) a na spolupráci s Kaberlem dodnes nedá dopustit.

"Bez něj bych nikdy nebyl tak úspěšný," má jasno McCabe, který vyzdvihl i Kaberleho techniku, bruslení a rozvahu. A ještě pokračoval. "Podle mě je Tomáš jeden z nejvíce přehlížených hráčů, co kdy v NHL působili. Jeho umění zůstalo nedoceněno," nechal se slyšet čtyřiačtyřicetiletý Kanaďan.

ICYMI: Bryan McCabe joined #HockeyCentral to discuss playing in Toronto, his role with the #Panthers and much more!



🎧FULL CHAT: https://t.co/0iHQ3aDu0L — Sportsnet 590 The FAN (@FAN590) May 20, 2020

Společně prožili v Mekce hokeje krásné časy. Kaberle odehrál za Maple Leafs 878 utkání pro 520 bodů (83+437), což z něj činí druhého nejproduktivnějšího zadáka klubové historie za Börje Salmingem. McCabe (83+214 za 523 zápasů) je v této statistice šestý.

Skvělá bilance, že? V hlasování o Norris Trophy ale rodák z Rakovníka nikdy neskončil lépe než jedenáctý a jeho gáže nikdy neatakovala ani hranici pěti milionů dolarů za sezonu, zatímco McCabe brával v dobách největší slávy i sedm milionů. Paradox, na který jeho bývalý parťák z obrany také poukázal.

"Byl to právě Tomáš, díky komu byla má práce tak snadná. Nemohl jsem si přát lepšího nahrávače a parťáka. Vždycky mě našel neuvěřitelnou přihrávkou, klidně přes celé hřiště. Skvěle jsme se doplňovali, byli jsme tak trochu jako jing a jang," smekl McCabe, který ukončil kariéru v roce 2011, když floridské Sunrise vyměnil za Manhattan.

Rangers ale tehdy v prvním kole play off schytali šišku 1:4 od Washingtonu a McCabe vygeneroval jen dvě asistence, načež svou výstroj navždy hodil do sklepa.

Manželka ho ponoukla, aby dělal kurýra

Jeho spolupráci s Kaberlem chybí jen výrazný týmový úspěch, za sedm let došli nejdál do finále Východní konference, kde padli 2:4 s Carolinou. Rány si tak lízali na světových šampionátech, kde oba získali po jedné zlaté medaili. A společně byli i u začátku tristní šňůry, během které se v Torontu nehrálo o Stanley Cup dlouhých sedm let v řadě (2005-2012). McCabe se loučil po ročníku 2007/08, Kaberle v průběhu sezony 2010/11, když posílil Boston.

Velcí parťáci Bryan McCabe a Tomáš Kaberle během utkání za starou gardu Toronta. • Foto profimedia.cz

Pamatujete ten majstrštyk? Mizerné Toronto 18. února 2011 za Kaberleho získalo útočníka Joea Colbornea a právo výběru v prvním kole draftu, ale vítězem trejdu byl jednoznačně český obránce. O necelé čtyři měsíce později mohl v Rogers Areně ve Vancouveru díky vítězství 4:0 v rozhodujícím sedmém utkání zvednout nad hlavu Stanley Cup. Za 25 utkání play off pobral solidních 11 asistencí.

Po konci v Bruins navlékl kladenský odchovanec a člen slavné dynastie ještě dresy Caroliny a Montrealu, kariéru ukončil v roce 2016 po sezoně v Kometě Brno. A kde je mu konec? Žije v Torontu, které ho vzalo za svého na draftu v roce 1996 jako 204. hráče celkově. Kruh se uzavřel, Kaberleho manželka Julia navíc ve městě provozuje se sestrou restauraci. Podniku se krize způsobená COVIDEM-19 také nevyhnula, a tak nesmírně skromný hokejista přiložil ruku k dílu a jal se rozvážet jejich pokrmy jako kurýr.

„Zákazníci se chichotají, dělají fotky nebo se zvědavě dívají a říkají, že mě odněkud znají,“ řekl v březnu stanici CBC Kaberle. „Baví mě to. Pokud mohu v tomto čase vyvolat na jejich tváři úsměv, udělám cokoliv.“

„Nebyl to úplně jeho nápad, trochu jsem ho ponoukla. Požádala jsem ho o pomoc a on řekl, že jasně. Však ho znáte," dodala se smíchem manželka Julia.

Retired Maple Leafs defenceman Tomáš Kaberle might not be on the ice anymore, but he's still busy working — this time for his restaurateur wife https://t.co/9OoD29zO49 — Hockey Night in Canada (@hockeynight) March 27, 2020