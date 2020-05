Hašek v baru, na podlaze. Byl všude! Strašně těžká doba, popsal nástupce | iSport.cz

Haškova (1992-01) i Millerova (2002-14) éra v dresu s překříženými šavlemi už je dávno pryč, odtekla jak voda z blízké Niagary. Na oba gólmany se však ve městě vzpomíná s úctou. Aby ne, když už osm dlouhých let tu rozpouští led hned po skončení základní části.

Fenomenální Čech s klubem v osmi z devíti sezon prošel do play off, v roce 1999 Sabres od Stanley Cupu odstavil až ve finále Dallas. Přidejme šest Vezina Trophy a dvě Hart Trophy a máte pocit, že se koukáte na svatý obrázek.

Hašek ale před startem ročníku 2001/02 zamířil do Detroitu zhmotnit svůj sen o Stanley Cupu, což se mu okamžitě povedlo. Red Wings se 116 body suverénně ovládli základní část a v play off našlapaná sestava v čele se Shanahanem, Lidströmem, Cheliosem, Hullem nebo Fjodorovem padla jen sedmkrát. Detroit ve finále zničil Carolinu 4:1 a Hašek za celou sérii inkasoval pouhých sedm branek!

Když pak 13. června 2002 zvedl v Joe Louis Areně kapitán Steve Yzerman nad hlavu slavnou trofej, mělo Buffalo už dva měsíce dovolenou. Klub po plodných letech skončil ve Východní konferenci desátý a na osmý Montreal ztratil pět bodíků. Obří díra vzniklá Haškovým odchodem se trojlístku Biron-Noronen-Essensa zalátat nepodařila.

To číslo jsem hned poznal...

A vedení Sabres tak poptávalo dalšího maskovaného muže a rozpomnělo se, že na draftu v roce 1999 si v pátém kole osvojilo jakéhosi Millera. GM Darcy Regier bádal dále a zjistil, že rodák z East Lansing se svou Michigan State už dvakrát vyhrál univerzitní NCAA. A jal se uskutečnit telefonát, který, jak se později ukázalo, vyřešil brankoviště této organizace na dlouhé roky.

„To číslo jsem hned poznal. A najednou mi to došlo. Že půjdu chytat do stejného klubu, kde zářil Hašek. Hned jsem to bral jako obrovskou motivaci,“ popsal krásnou vzpomínku na povolání do prvního týmu Miller.

"Hockey is very important to me but I'm trying to be realistic."@RyanMiller3039 spoke to @GenePrincipe about his desire to keep playing after this season, chasing Dominik Hasek on the all-time wins list, and much more.



A zbytek je historie. Tři roky se učil od Birona, pendloval mezi „áčkem“ a farmou v Rochestru, aby se v sezoně 2005/06 chopil otěží definitivně. A notně stylově, po čtyřleté odmlce provedl Sabres do play off a jeho spanilá jízda skončila až v konferenčním finále po smolné porážce 3:4 s pozdějšími šampiony Hurricanes. Stejný scénář se opakoval i o rok později, jen ve stejné fázi v pozici kata Sabres nahradila Carolinu Ottawa.

Ryan Miller je nejlepším gólmanem historie Buffalo co do počtu vychytaných vítězství. • Foto profimedia.cz

Ale srovnávání s Haškem bylo stále všudypřítomné. „Bylo to hodně zvláštní. Přijít do Buffala, vidět ho na obrazech v HSBC areně, na zdech v barech, restauracích. Na podlaze v areně je dokonce vyobrazený jeden jeho zákrok. A tak jsem zkoušel jít v jeho šlépějích. Očekávání byla velká a byla to strašně těžká doba. Ale jsem šťastný, že jsem dokázal z jeho stínu vykročit. Vytvořil jsem si v Buffalu svůj vlastní prostor a hrál si svou vlastní hru. Stal jsem jiným brankářem, než byl Dominik,“ ocenil svou nakonec úspěšnou misi vítěz Vezina Trophy z roku 2010.

Millerův svazek se Sabres se rozpadl v průběhu ročníku 2013/14, když byl 28. února v rámci „Blockbuster Trade“ poslán do St. Louis společně se Stevem Ottem. Opačným směrem putoval Jaroslav Halák, Chris Stewart, William Carrier a dvě volby draftu. „Odchytal jsem tu 540 utkání, navždycky bude Buffalo v mém srdci, to se nikdy nezmění,“ nechal se tehdy slyšet Miller, který si s Blues sice zahrál play off, ale záhy mazal do Vancouveru (smlouva na tři sezony za luxusních 18 milionů dolarů) a aktuálně působí třetím rokem v Anaheimu, kde kryje záda ambicióznímu a o 13 let mladšímu krajanu Johnu Gibsonovi.

Letos si zachytal 23 duelů a 19 od začátku (3.10 průměr branky, 90.7% úspěšnost zákroků). Brzy navíc oslaví 40. narozeniny. A co by si přál? Překonat Haška, který je s 389 výhrami 14. nejúspěšnějším brankářem historie NHL. Miller je o pozici vzadu s 387 výhrami.

Před přerušením soutěže kvůli pandemii koronaviru z 12. března zbývalo Anaheimu odehrát ještě jedenáct utkání. „Šance byla velká, opravdu jsem doufal, že se mi to podaří už letos. A stále věřím, snad se liga zase rozeběhne, bude zajímavé to sledovat,“ dodal majitel stříbrné medaile z OH 2010 ve Vacnuveru, kterému po sezoně expiruje kontrakt.

„Stále mě baví chodit na led, navlékat výstroj. Stále jsem soutěživý. Takže nehodlám končit, nemám k tomu žádný důvod.“