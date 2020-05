Supermani došli, svět gólmanů NHL se změnil. Turek: Belfour byl pošuk | iSport.cz

Všechno se v NHL mění, i brankáři. Všimli jste si? Vymizeli Supermani. Třeba v roce 2000 byste se do krve pohádali, jestli je nejlepší Martin Brodeur, Patrick Roy nebo Dominik Hašek. Pět let předtím? To samé. A teď? Roberto Luongo skončil, Henrik Lundqvist a Ryan Miller stárnou. Kdo je teď hlavní eso? Jedna ruka by vám na jména nestačila, navíc každou sezonu se seznam mění. Totálně dominantní jedničky Brodeurova typu, které odchytají 70 zápasů, jsou pryč. Už nepřijdou. V zamčené části článku kromě jiného najdete obsáhlé statistiky i rozhovor s Romanem Turkem, který ve své době kryl záda hvězdnému Edu Belfourovi v Dallasu.