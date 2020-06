Draisaitl s McDavidem vládnou! Dostanou se mezi NEJ dvojice NHL? | iSport.cz

Zamíří Jaromír Jágr zpátky do Pittsburghu? • Profimedia.cz

Celkem 207 bodů. Takové množství nashromáždili edmontonští Leon Draisaitl a Connor McDavid, vládci kanadského bodování. Je to poprvé od zkrácené sezony 2012/13, kdy dva spoluhráči ovládli tabulku produktivity. Tehdy se to povedlo Stevenu Stamkosovi a Martinu St. Louisovi z Tampy Bay. Vypadá to, že přichází doba dominance pušek z Oilers. Můžou se Leon s Connorem bok po boku zařadit mezi nejvýraznější dvojice v historii celé ligy? V zamčené části článku najdete i výběr osmi nejlepších ofenzivních dvojic v NHL.