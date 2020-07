O Stanley Cup ve Vegas? Prý NE, mementem obří NBA fiasko a smrt | iSport.cz

Byť se letošní ročník NHL kvůli COVIDU-19 krátil, „americké“ kluby si lebedí, opět zválcovaly kanadské rivaly. Králem základní části byl se 100 body Boston, do TOP 10 optikou získaných bodů pronikl z Mekky hokeje jen devátý Edmonton. Ale pokud se rozšířené play off skutečně rozjede, nadšení zavládne u Oilers. Jejich domovský stánek Rogers Place je dle informací ze zámoří jednou ze dvou arén, kde by se mělo bojovat. Druhým hracím městem je Toronto, favorizované Las Vegas vrchol sezony neuvidí.

Stanley Cup se letos bude předávat v Kanadě. Přestože to vypadalo, že Las Vegas je jako hostitelské město prakticky jisté, podle Boba McKenzieho z TSN to nyní vypadá na Edmonton a Toronto, ve kterých je pandemie koronaviru v rámci možností pod kontrolou. Tucet východních klubů by se shluknul v Ontariu, tucet západních v Albertě.

V minulých měsících se spekulovalo také o Los Angeles, Chicagu, Columbusu, Dallasu, Pittsburghu nebo Minneapolis/St. Paul.

With Edmonton and Toronto being chosen as the two NHL Hub cities, the question most often asked now is, which of the two will play host to the Stanley Cup final and Conference finals?



The answer, apparently, is Edmonton. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) July 2, 2020

Největší město státu Nevada tak ostrouhalo, hokejisté po slavném Stripu korzovat nebudou. Proč? Na vině může být i strach z hazardu a divokého nočního života, který je pro Vegas signifikantní. Hráče by svádělo na scestí spousta lákadel.

Třeba vedení NBA má s pořádáním velké akce ve Vegas bolestivou zkušenost. Ale hazard tehdy nebyl zdaleka největší problém… V roce 2007 umístili bossové NBA do dvoumilionového města All-Star Game, chtěli si oťuknout, zda by na nesmírně zajímavém trhu nemohla v budoucnu případně působit nová frenčíza. Výběr Západní konference porazil Východ 153:132, cenu pro MVP nedělní exhibice hrané v kampusu University of Nevada získal Kobe Bryant.

Poločasovou pauzu zpestřily zpěvačky Christina Aguilera a Toni Braxton společně s Cirque du Soleil. Ale hlavní „cirkus“ se odehrál dlouho po zápase v ulicích města, kam hvězdní basketbalisté vyrazili společně s fanoušky zapařit. Policie pozatýkala spoustu lidí jak za výtržnosti, tak za menší delikty. Proč? Na vině byla dle samotných basketbalistů barva pleti. „Lidé se k nám chovali nepřátelsky, cítil jsem se tam velmi nekomfortně. Vůbec jsem neopouštěl hotel, celý víkend jsem se tam i stravoval, venku jsem se necítil v bezpečí, proto jsem nikam nechodil,“ popsala tehdejší hvězda Houstonu Rockets Rafer Alston. „Obrovský počet zatčení jen ilustroval, jak se k nám a mým krajanům město postavilo.“

Co se tehdy stalo ve Vegas, na jeho neonových bulvárech rozhodně nezůstalo. Dodnes je tamní Utkání hvězd NBA hodnoceno jako nejhorší v historii. Pro ilustraci od čtvrtka do pondělí bylo zatčeno 403 lidí, více než polovina ve vztahu k prostituci. Jeden člověk byl také nalezen mrtvý po pádu z parkovací rampy hotelu Strip.

„Ve městě tehdy bylo nejvíc Afroameričanů v jeho historii, kromě hráčů se z blízkého Los Angeles přijela podívat i řada basketbalových fanoušků. A Vegas hiphopovou kulturu nepřijalo, lidé byli vystrašení, ve městě skokově vzrostla kriminalita a vše se automaticky přičetlo na vrub návštěvníkům černé rasy,“ zhodnotil to tehdy šéf NBA David Stern. „Jsem černý, miluji černé lidi - ale ta věc, množství neúcty, které jsem viděl, to bylo až směšné,“ oponoval mu žurnalista Kansas City Star Jason Whitlock, který se na špičkový basketbal vyrazil podívat se svými přáteli, přičemž jeden z nich slavil 40. narozeniny.

Nejhorší incident ale neměl na svědomí žádný basketbalista, nýbrž hráč NFL Adam Jones, jehož doprovod po příchodu do Minx Gentlemans Clubu tasil zbraň a dva lidi postřelil. Jedním z nich byl Tommy Urbaski, jehož výstřel zasáhl do zad a zraněná páteř jej ukotvila na invalidní vozík. Smutný příběh, jak příznivci NBA vědí, žádná organizace NBA ve městě dodnes nesídlí a ani to není v plánu.

Finále Stanley Cupu bude v Edmontonu

Ale zpět k dohrání ročníku, třeba Vegas ještě vrchol sezony uvidí, Golden Knights hrají od svého vstupu do NHL skvěle a jejich zápasy mívají úžasnou atmosféru. Tamní hokejová obec roste i díky finálové účasti v roce 2018 skokově. NHL má definitivní rozhodnutí o pořadatelských městech přednést veřejnosti v nejbližších dnech. Bob McKenzie ze stanice TSN má jasno, které ze dvou kanadských měst bude hostit konferenční finále a finále Stanley Cupu. Vyvoleným jest prý Edmonton. Insider se domnívá, že albertskou metropoli zvýhodnila před Torontem mimo jiné lepší epidemiologická situace.

Rodiny pravděpodobně nebudou mít přístup do „karanténních bublin“, které budou během play off vytvořeny pro hráče. Informaci přinesl Eric Engels ze stanice Sportsnet. Kouč Montrealu Claude Julien se již údajně nechal slyšet, že to bude pro mnoho hokejistů významná překážka. Celkem by mělo dohrání sezóny zabrat maximálně 65 dnů.

Vedení NHL a hráčskou asociaci žene dopředu také finanční motivace. Nedekorovat letos vítěze Stanley Cupu by stálo všechny zhruba 1,1 miliardy dolarů. Dohrát soutěž navrženým způsobem sníží újmu při všech dodatečných nákladech o cca 450 milionů.

Starty kempů v NHL jsou naplánované na 10. července. Od zahájení 2. fáze testování na COVID-19 z 8. června bylo pozitivních 15 z 250 hráčů.