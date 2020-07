NHL porcovala obří balík. Voráček má 4x víc než Pastrňák, Toronto krvácí | iSport.cz

Je to trochu podivně, že? Pandemie koronaviru dopadla i na nejlepší hokejovou ligu světa drtivou silou, více než 100 dnů jsou už areny pod zámkem, finanční újmy jsou obrovské, přesto se nejvyšší ligové vedení na schůzce s hráčskou asociací NHLPA dohodlo, že zajeté pořádky vyplácení podpisových bonusů měnit nebude. Kdepak, na účty hokejistů poputují sumy v plné výši, jak ostatně káže kolektivní smlouva platná od ledna 2013.

Pro pořádek: hokejisté jsou normálně placení v základní části (v play off hrají zadarmo) ve čtrnáctidenních termínech. Podpisový bonus znamená, že dostanou část této sumy na začátku sezony, většinou k 1. červenci. Ten den se také obvykle otevírá trh s volnými hráči, už v červnu ale bylo rozhodnuto, že kontrakty končící toto léto budou kvůli pandemii koronaviru a stopnutí základní části, ke kterému došlo 12. Března, automaticky prodlouženy až do 31. října.

Ale zpět k bonusům. "Vedení NHL souhlasilo a bonusy pro následující ročník 2020/21 rozdělí. Celkově by mělo jít o částku přesahující 300 milionů dolarů," tweetoval renomovaný novinář Bob McKenzie z TSN. Informaci jako první uveřejnilo ESPN, od nichž jej následně převzala další média.

The expectation is that NHL players will be paid their 2020-21 contract year signing bonuses tomorrow on July 1, as scheduled. That’s an NHL expenditure of more than $300 million. — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) July 1, 2020

Podle specializovaného serveru capfriendly.com, který detailně rozpracovává jednotlivé kontrakty, největší sumy připluly na účty ofenzivních es Toronta Austona Matthewse (15,3 mil., vůbec nejvyšší bonus v NHL) a Mitche Marnera (14,3 mil.). Po výplatě těchto částek rozdělí klub v nadcházející sezoně oběma v běžných výplatách už jen po 700 tisících. "Raketu" vloni a předloni (15,25 a 14,99 milionu dolarů) dostal kapitán Maple Leafs John Tavares, letos to bude už "jen" 11,99 milionu.

A thread of every team's highest player bonus payout for 2020-21, per division:



ATLANTIC:



BOS: Bergeron, $1M

BUF: Skinner/Eichel, $7.5M each

DET: Nielsen, $2.5M

FLA: Bobrovsky, $6M

MTL: Price, $8.75M

OTT: Ryan, $2M

TB: S. Stamkos/A. Vasilevskiy, $8.5M

TOR: Matthews, $15.3M — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) July 1, 2020

Celkem tedy GM Kyle Dubas vyplatí trojici klíčových hráčů 31 milionu dolarů a celkem pak 60 (1.44 miliardy korun), ač je Toronto nejbohatší organizací v soutěži, toto jest nevěřitelné citelná položka! V pomyslné TOP 10 figuruje i Connor McDavid z Edmontonu (13 milionů) a Artěmij Panarin z Rangers (12 milionů). Brankářům vládne montrealský Carey Price s 8.75 milionu dolarů.

Jedinou organizací v NHL, která nemusela ve středu uvolnit žádné finanční prostředky, byl Winnipeg.

A pokud se vrátíme zpět k finské partičce, která pod taktovkou útočníků Leo Komarova a Mikaela Granlunda zorganizovala společný charterový let z hlavního města země tisíce jezer do New Yorku, odkud se potom každý hráč vydal po vlastní ose na svou adresu, "nejbohatším" mužem na palubě byl Sebastian Aho, který 1. července vyinkasoval 9.87 milionů dolarů ze své smlouvy s Carolinou platné až do léta 2024.

Není se tak čemu divit, že na palubě vládla dobrá nálada. „Je pěkné, že můžeme odcestovat takhle společně. Obnovení sezony ale ještě není hotová věc. Celou dobu vlastně jenom čekáme, co se stane. Uvidíme. Alespoň tréninkové kempy by už snad měly odstartovat. Na druhou stranu... 10. červenec je pořád daleko," nechala se před odletem slyšet v rozhovoru pro Helsingin-Sanomat brankářská jednička Nashvillu Pekka Rinne.

A jak si optikou podpisových bonusů vedli dva nejproduktivnější čeští borci v NHL? Jakub Voráček z Philadelphie (letos 12+44) si přišel na 4 miliony dolarů, se 48 góly dělený nejlepší kanonýr soutěže David Pastrňák na jeden milion.