Krejčí o dojezdu NHL: Budeme žít v bublině. Co kolektivní smlouva? | iSport.cz

Nejvíce naštvané na koronavirovou výluku najdete v Bostonu. Bruins měli úžasně rozjetou sezonu, jako jediní v NHL dosáhli na kótu sta bodů a … A pak už nic. Co nepřišlo v červnu, může přijít na podzim. Sázkaři musí brát medvědí tlupu zase vážně. Krejčího tým si dal záležet, aby na své síle ztratil co nejméně. „Prsty v tom měl Zdeno Chára , už před třemi měsíci svolal tým ke kolektivnímu telefonátu, kdy jsme si jasně řekli, že nemůžeme jen čekat, co bude. Že když budeme poctiví a sezona se znovu otevře, bude velká šance dojít daleko,“ líčí David Krejčí.

Upřímně, jste rád, že se do NHL vrací život? Spousta hráčů si bokem odfrkne.

„Jsem za to rád. Konečně jsme zpátky na ledě. Byli jsme od hokeje dlouho pryč, neříkám, že to byla nuda, ale člověk na to přece jen není zvyklý. Tomu životu něco chybělo, taková ta jiskra a i rutina hráče, který je zvyklý mít nalajnovaný život. Do Bostonu jsem přiletěl zhruba před měsícem a hned začal trénovat, abych byl co nejlíp připravený na play off.“

Asi jste se v kabině po čtyřech měsících viděli docela rádi, ne?

„Určitě jo. Ale je to trochu jiné než obvykle. Celou dobu, než skočíme na led, musíme nosit roušku. I při oblíkání výstroje, pořád. Až těsně u ledové plochy vyhazujeme roušky do koše. Po tréninku si je na střídačce zase znovu nasazujeme a jdeme do kabiny. Sundáváme si je opět až před cestou domů v garáži, než nasedneme do auta. Je to nezvyk, ale zase to není nic, co by nešlo skousnout. Doba je taková, musíme být na pozoru a tak to bereme. Než jsme dostali povolení k tréninku, museli jsme podstoupit čtvero testování na koronavir. Věřím, že teď už to bude v pohodě.“

Kde všude jste strávil koronavirovou pauzu?

„Máme barák v Jižní Karolíně, manželka tam odsud pochází. Takže tam. Bylo to fajn.“

S paní vychováváte dvě malé děti, po odletu do Toronta na play off rodinu možná i dva měsíce neuvidíte, nejste z toho v rozpacích?

„To je na tom samozřejmě nejvíce nepříjemné. Malá má zrovna zkraje srpna narozeniny, bude jí pět, na oslavě nebude mít svého tátu. Vím, že ji to bude mrzet a mě taky, navíc jsem jí to ještě neřekl… Štve mě to, ale co nadělám…