Senzace na MS v plavání! Děvčátko se psíkem na čepičce: dvanáctiletá Číňanka je ve finále

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Je tu další dětská hrdinka světového plavání. Na MS v Singapuru se do pondělního finále polohového závodu na 200 metrů dostala teprve dvanáctiletá Číňanka Jü C'-ti. Pro dívenku známou svou čepičkou s komiksovým obrázkem psíka to přitom ani není její nejlepší disciplína. Všichni jsou z ní paf, sama ale ještě chvilku poté, co v OCBC Areně vylezla z bazénu, netušila, že je ve finále.