NHL ONLINE: Philadelphia - Islanders. Kdo postoupí do finále konference?

V bitvě o Stanley Cup zůstává posledních pět týmů. A po sobotě už zbyde jen čtyřka nejlepších. O posledním finalistovi konference se rozhodne v 7. utkání série mezi Philadelphií a New York Islanders. Podívá se Jakub Voráček poprvé v kariéře do semifinále play off NHL? ONLINE přenos utkání sledujte od 1:30 na iSport.cz.