Voráček nepřekročil svůj stín, čas se krátí. Soupeři vyšel tah s gólmany

Hokejisté New Yorku Islanders porazili v rozhodujícím sedmém utkání 2. kolay play off NHL Philadelphii 4:0 a postoupili mezi poslední čtyři týmy. • profimedia.cz

Tým z New Yorku v utkání výborně bránil, Thomas Greiss potřeboval ke svému prvnímu čistému kontu v play off NHL pouhých šestnáct zásahů. • profimedia.cz

Třetí sedmý zápas druhého kola play off ve dvou dnech. A podruhé v něm jedna ze stran udržela čisté konto. I když, tentokrát to ani nebyla tak překvapivá záležitost. NY Islanders předvedli to, co umí nejlépe. Prostě zavřeli kasu. „Předvedli jsme zatím nejlepší výkon,“ okomentoval výhru hrdina duelu, brankář Thomas Greiss. Jakub Voráček ani tentokrát nepřekročil svůj stín a pouze vyrovnal své dosavadní nejlepší umístění v play off. V celé sérii zaznamenal jedinou asistenci.

Flyers jsou favorité na Stanley Cup. Před začátkem ročníku by takový výrok nejspíš vzbudil obavy o vaše duševní zdraví. Po matných letech však přišel ročník, který zažehl naději. Mohl za to především kouč Alain Vigneault, jenž se díky povedenému ročníku vyšvihl mezi nápadníky o trofej pro nejlepšího trenéra ligy. Už základní část napověděla, že se Philly změnila.

Z rozhárané organizace byl organizovaný tým schopný porazit každého. V play off Flyers nadšení ještě přiživili. Ve skupině o umístění skončili první, byla na ně krátká Tampa, Boston i Washington. Pak v šesti bitvách přetlačili Montreal. „V bublině jsme začali skvěle. Odehráli jsme dobré zápasy. Pak jsme si za stavu 1:3 vynutili sedmý zápas proti Islanders. I to ukázalo naši sílu. Jen jsme to dnes nedokázali dotáhnout do konce,“ řekl zlomeným hlasem Claude Giroux po rozhodující prohře.

VIDEO: Podívejte se na sestřih 7. utkání

Ústřední postavy týmu z Pensylvánie tak přišly o další možnost vylepšit dosavadní výsledky v play off. Jakub Voráček a Claude Giroux dosáhli nejdále na druhé kolo v ročníku 2011/2012. Letos se umístění pouze vyrovnalo. Přesto, jakkoliv to zní bláznivě, lze cítit určitý optimismus. Voráček má kontrakt ještě na čtyři roky. Giroux na dva. Čas se krátí, ale ve Flyers mají konečně top gólmana. Carter Hart naplnil sny o spolehlivé jedničce. Nikomu z dalších hlavních postav smlouvy nekončí. Nic nebrání tomu, aby Vigneault navázal na progres i v příští sezoně.

Přemožitel Philadelphie NY Islanders zatím obdržel ve vyřazovací fázi, včetně předkola, jen 31 branek v šestnácti zápasech. Organizace hry trenéra Barryho Trotze zase sklízí sladké plody. „Naše dnešní mentální síla byla velmi dobrá a zároveň jsme se drželi naší identity. Všechny formace přispěli,“ řekl kouč Islanders pro web nhl.com. Když je třeba, tak tým zapne. Poslední bitvu předchozí série s Capitals uhráli Trotzovi svěřenci s nulou vzadu. Výsledek 4:0 se v posledním zápase série opakoval i proti Flyers. Když jde o všechno, všichni v kabině Isles vědí, kde je jejich místo a jakou roli plní. Výsledky to dokazují.

Stejně tak v brankovišti mají obrovskou sílu. Sérii s Washingtonem dovedl do vítězného závěru Semjon Varlamov, tu s Flyers zase Thomas Greiss. „Poslední dva zápasy se Flyers trochu dostali Varlamovovi na kobylku. Chtěl jsem něco čerstvého. Věděl jsem, že Greiss pro nás bude dobrou volbou. Je to požehnání mít dva brankáře. Snažíte se stavět toho ve formě, jak dlouho to jde. A pokud je musíte vystřídat, prostě to uděláte,“ lebedil si Trotz po postupu.

V konferenčním finále čeká jeho celek rozjetá Tampa, která v dosavadním průběhu ohromuje komplexním přístupem. Bude zajímavé sledovat, kdo si poradí v této bitvě herních přístupů. Na jedné straně aktivní obrana plněná do nejmenších detailů a proti ní útočný um té nejvyšší kvality. Ve finále konference už proti sobě stojí ti nejlepší z nejlepších. Na východě je o zábavu postaráno.

Thomas Greiss is the second goaltender in @NYIslanders history to record a shutout in a #Game7 (also Glenn Resch in 1975 QF). #NHLStats #StanleyCup pic.twitter.com/In8YLa4KR0 — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 6, 2020