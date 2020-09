Konec brankářských supermanů v NHL. Jakou porci by jim zvolil Hašek?

Letošní vyřazovací boje play off ukazují jeden stále se zvedající trend. Už dávno nelze spoléhat na schopnosti jediného maskovaného muže. K úspěchu potřebujete dva. Minimálně. Nejúspěšnější celky speciálního play off NHL se do pozdějších kol dostaly i díky faktu, že mezi třemi tyčemi měly kam sáhnout. Brankářské rezervy je zachránily od vyřazení. Podobný model je stále patrnější i v základní části. Spolehlivý záskok je dnes už nutností. V zamčené části článku pro iSport Premium najdete i rozhovor s legendárním českým brankářem Dominikem Haškem.

Z osmi celků bojujících v druhém kole Stanley Cupu se brankářské lapálie vyhnuly pouze Tampě. Andrej Vasilevskij, neochvějný vládce tamního brankoviště, odchytal všechny možné minuty. Ale jinak?

Colorado nasadilo v play off tři brankáře. To samé Boston. O schopnosti dvojek se v klíčových momentech musely opřít New York Islanders, Vegas, Vancouver i Dallas. A nelze říct, že by se jednalo o náhodu. Tytam jsou doby, kdy mohykáni jako Martin Brodeur, Patrick Roy nebo Dominik Hašek zvládli odchytat přes sedmdesát duelů za sezonu a ještě tlačit tým přes všechny vyřazovací kola v play off . Při dnešní náročnosti NHL je už něco takového sci-fi.

„Teď je daleko větší tlak na to mít dva dobré brankáře. Častěji než v minulosti slýchám, jak se týmy snaží o vedení celé sezony s dvěma brankáři,“ okomentoval změnu poměrů Marc-André Fleury, veterán z Vegas. Krásným příkladem změny je nezvyklá strategie právě v kabině Golden Knights.

Vedení vynaložilo hodně úsilí, aby při uzávěrce přestupů posílilo gólmanskou pozici a přivedlo Robina Lehnera z Chicaga. Fleury s Lehnerem tvoří pravděpodobně nejsilnější dvojici v lize, a i díky tomu se tým prokousal do finále konference. Posila Lehner zatím v play off odchytal dvanáct duelů, Fleury čtyři.