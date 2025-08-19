Předplatné

Višinského exploze i klid pro Koubka. Marná kvóta zlomené Boleslavi. Kozlův nesmysl

První dojem redaktora Sportu Jonáše Bartoše z utkání Mladé Boleslavi s Plzní
První dojem redaktora Sportu Jonáše Bartoše z utkání Mladé Boleslavi s PlzníZdroj: koláž iSportu
Denis Višinský (vlevo) oslavuje vstřelený hattrick s plzeňským kapitánem Matějem Vydrou
Filip Prebsl z Mladé Boleslavi si schovává tvář do dresu
Plzeňský trenér Miroslav Koubek zvyšuje hlas v utkání
Denis Višinský předvádí skvělý výkon v Mladé Boleslavi
Plzeňský brankář Martin Jedlička během zápasu
Tomáš Ladra z Plzně v souboji mladoboleslavským fotbalistou Davidem Pechem
Tomáš Ladra poprvé nastupuje proti "své" Mladé Boleslavi
Jonáš Bartoš
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Do Mladé Boleslavi jela pod tlakem s nutností uspět, Plzeň ale důležitý zápas zvládla bravurně. Domácí celek vyprovodila 5:0 a snadno si odvezla tři body. Hattrickem přispěl Denis Višinský, výrazně k demolici pomohli i oba křídelní hráči Amar Memič a Cheick Souaré. Co z úterní dohrávky 3. kola Chance ligy zaujalo fotbalového redaktora deníku Sport a webu iSport Jonáše Bartoše?

Hlavní události

  • Plzeňská úleva. Dvě rychlé branky a pohodlné vítězství 5:0, naprosto přesná medicína pro raněný plzeňský tým. Zápas v Mladé Boleslavi mužstvu Miroslava Koubka sedl a znamená velkou vzpruhu po třech ligových škobrtnutích. Výrazně upevní a uklidní pozici zkušeného kouče.

  • Višinského exploze. První trefy v plzeňském dresu, navíc hned hattrick! Na ligovou branku čekal od březnového utkání Liberce se Spartou, kde ještě v severočeském dresu rozhodl o výhře 1:0. Roli Pavla Šulce zvládl velmi dobře. A hlavně efektivně.

  • Rozebraná Boleslav. Třetí prohra, celkem 16 inkasovaných gólů v pěti ligových kolech. Směrem dozadu jsou Středočeši nejhorší v lize, v úterý děravé defenzivy využila i Plzeň. Takhle naivně se nejvyšší česká soutěž hrát nedá. Boleslav opět splnila svou zápasovou „kvótu“ pěti branek na zápas.

Kdo mě zaujal

  • Amar Memič. Z pravé strany na tři branky přihrál a jednou krásně zakončil, zápas proti oslabenému a brzy zlomenému soupeři si nesmírně užíval. Stejně jako Souaré z kraje hřiště výrazně podpořil ofenzivu a přispěl k drtivé výhře. Známka: 10/10.

  • Cheick Souaré. Přestál dlouhé zdravotní trable a nepříjemné pauzy, po návratu do plzeňského základu velmi rychle nabírá formu. Úvodní trefy Viktorie začaly na vymazlené levačce francouzského křídelníka. Plzeň v něm může brzy získat výraznou oporu. Známka 9/10.

Kdo mě zklamal

  • David Kozel. Nesmyslným zákrokem u autové čáry zasáhl nad kotník do oblasti lýtka Lukáše Červa, sudí Jan Beneš na konci půle okamžitě tasil červenou. Syn jabloneckého trenéra zbytečně oslabil tým, který naopak potřeboval dohánět v tu chvíli dvougólovou ztrátu. Známka: 2/10.

Jak to zvládli trenéři

  • Aleš Majer. Už po druhé rychlé plzeňské brance si volal hráče do kolečka k sobě, chvíli poté musel střídat zraněného Tomáše Krále. Všechno marné. Boleslav nefunguje dozadu, na tom jinak kombinačně a ofenzivně smýšlející trenér musí s mužstvem nutně zapracovat.

  • Miroslav Koubek. Na ztrátu na Julisce reagoval čtyřmi změnami v základu, posadil úderné duo Durosinmi, Adu. Poskládal velmi ofenzivní jedenáctku – šest hráčů vysloveně typologicky nahoru. Taktika vysunutého presinku a mohutného tlaku fungovala. Vyšel tah s třígólovým Višinským.

Fanoušci a atmosféra

