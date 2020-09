NHL pláče, zemřela ikona Rangers i Toronta (†82). Zaujal i bizarní situací

V březnu roku 1962 byl Nevin aktérem kuriózní situace, když mu během utkání s Chicagem vypadla kontaktní čočka. Zápas byl přerušen a hráči obou týmů i rozhodčí mu pomáhali čočku na ledě hledat. Nebyli však úspěšní a Nevin už do zbytku zápasu nezasáhl.

V NHL odehrál 1128 utkání, v nichž zaznamenal 307 gólů a 419 asistencí. V roce 1976 přestoupil do WHA, ale za Edmonton nastoupil jen ve třinácti zápasech. Pak utrpěl zlomeninu klíční kosti a ukončil kariéru.

V březnu roku 1962 byl Nevin aktérem kuriózní situace, když mu během utkání s Chicagem vypadla kontaktní čočka. Zápas byl přerušen a hráči obou týmů i rozhodčí mu pomáhali čočku na ledě hledat. • Foto twitter.com

The Rangers are saddened to learn of the passing of Bob Nevin. A captain and fan favorite during his tenure with NYR, his honest, two-way play and leadership earned him the respect & admiration of teammates & fans alike. Our thoughts are with Bob's wife, Linda, and his family. pic.twitter.com/Vv2RP9NhZD