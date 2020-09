Rutta je zpět! Božská bestie, napsali fans. Kouč řekl, proč s ním váhal

Fanoušci Tampy přitom před druhou bitvou o nejprestižnější hokejovou trofej doufali, že se do akce vrátí kapitán Steven Stamkos a dá mužstvu impuls po úvodní porážce s Dallasem (1:4). Hvězdný útočník se totiž po dlouhé době strávené na marodce zúčastnil tréninku Lightning, do utkání s Dallasem ale nakonec nenastoupil. Místo dlouholetého lídra se na hřišti ukázal poprvé od 5. srpna Jan Rutta , který nahradil obránce Zacha Bogosiana a Luka Schenna. Parta z Floridy tak vsadila na šest beků.

Z reakcí fans na návrat českého zadáka bylo před zápasem cítit zklamání. "Když jsem předtím říkal, že doufám v návrat jednoho ze zraněných hráčů, rozhodně jsem nemyslel Jana Ruttu," napsal jeden fanoušek na Twitteru. Málokdo věřil, že by obránce, který Tampě chyběl šest týdnů, by tým nějak nakopl. V bitvě č. 2 se ale hráči parádně semkli, o srovnání série rozhodli v podstatě v první třetině a účastník dvou světových šampionátů si nepočínal vůbec špatně.

"Pro Ruttu bylo dobré, že si předtím v tomto play off zahrál, takže tak dlouho mimo hru nezůstal. Zdravý je už několik týdnů, věci se ale pro nás vyvíjely dobře a o to jde. Sestavy diktují situace a po první finálovém utkání jsme cítili, že tohle je okamžik, kdy by mohl vyniknout," řekl Jon Cooper, trenér Tampy Bay na adresu bývalého obránce Chicaga.

S ice-timem 15:29, třemi bloky, dvěma hity a jednou střelou na branku Stars patřil mezi čtyři nejlepší beky Lightning, obzvláště při oslabení. S výkonem někdejšího hráče Chicaga byl Cooper spokojený, i když Ruttovi prý několik střídání trvalo, než se do hrdy dostal. "Poté ale udělal vše, co jsme od něj žádali. Už před zraněním v základní části nám velmi pomáhal. S Victorem strávil v základní části spoustu času, takže jsme věděli, že pokud se vrátí, bude v pohodě," dodal třiapadesátiletý kouč.

Po vítězství se bývalý chomutovský Pirát za své představení dočkal uznání od zámořských novinářů i původně skeptických fanoušků. "Božská bestie," stálo v jednom z tweetů, který ale měl být nejspíš také narážkou na postavu ze hry The Legend of Zelda pro herní konzole, jejíž jméno se podobá tomu Ruttovu.

Nic to ale nemění na faktu, že pokud by česká "božská bestie" vyhrála nad Dallasem ještě třikrát, její jméno by se navždy vyrylo na štítek se sestavou, která vyhrála Stanley Cup. Rutta sice ve zkrácené základní části NHL odehrál jen 33 zápasů, s nimiž by nesplňoval limit pro zapsání na trofej, po odehrání posledního finálového zápasu už ale podmínky splňuje. V případě úspěchu se společně s Ondřejem Palátem připojí ke společnosti 26 Čechů, kteří již Pohár nad hlavu zvedli.