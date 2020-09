Palát o luxusní akci, pálil do prázdné: "Kuč" nepřekvapil, bylo to snadné

Doslova bleskový vstup "Blesků" sehrál klíčovou roli. Podle českého útočníka Ondřeje Paláta byl nástup hokejistů Tampy Bay do druhého zápasu finále play off NHL proti Dallasu obrovsky důležitý. Lightning po úvodní prohře 1:4 i díky Palátově trefě v přesilovce zvítězili 3:2 a srovnali stav série na 1:1. Rodák z Frýdku-Místku si pochvaloval akci, která vedla k jeho gólu.

Floridský tým vstřelil všechny branky v úvodní části v rozmezí tří minut a 53 sekund. „Bylo to obrovsky důležité. Po prvním utkání jsme věděli, že se musíme zlepšit a pořádně do toho utkání vstoupit. To se nám povedlo. To se mi na našem týmu líbí, držíme při sobě. Tvrdě jsme bojovali, abychom vyhráli,“ uvedl Palát na tiskové konferenci v Edmontonu, kde se kvůli pandemii koronaviru hraje finále Stanley Cupu bez diváků.

První dva góly Tampy Bay padly v přesilovce a na obou se asistencemi podíleli Nikita Kučerov a Victor Hedman. Nejprve skóroval Brayden Point a poté Palát. Před jeho trefou Hedman přihrál Kučerovovi, který naznačil střelu, ale raději zvolil přihrávku na Paláta a ten se z levého kruhu nemýlil.

„Puk se dobře pohyboval. Hedman a Kučerov skvěle přihráli a měl jsem před sebou odkrytou branku, takže to bylo snadné,“ řekl devětadvacetiletý Palát, který s Tampou Bay neuspěl ve finále v roce 2015 proti Chicagu.

Podívejte se na skvělý gól Ondřeje Paláta ve druhém finále Stanley Cupu 2020

Přihrávka od Kučerova, který je s 28 body (6+22) nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů, ho nepřekvapila. „Už jsem ho to viděl mnohokrát udělat. Byl jsem na to připravený, skvělá přihrávka,“ prohlásil Palát, který bodoval po třech zápasech. Ve 21 utkáních play off zaznamenal 14 bodů (9+5).

Podle něj se Lightning vyplatila v přesilovkách jednoduchost a střelba. „Jakmile střílíte, otevře se vám prostor, a to se nám dneska podařilo. Díky tomu jsme skórovali. 'Kuč' dvakrát skvěle nahrál,“ konstatoval český reprezentant.