Kondiční trenér o Palátovi s Faksou: Jako když vás trefí balvan! Co finále?

Lightning dosud vyhráli Stanley Cup pouze v roce 2004. Před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem. Také Stars se radovali jedinkrát v historii, a to v roce 1999. O rok později finále nezvládli, když podlehli New Jersey. • profimedia.cz

Tady se z bolesti rodí úspěch. Kondiční trenér Radim Polášek z vítkovického Fit Parku má během finále Stanley Cupu jistotu. Ať už vyhraje Tampa nebo Dallas, mohl by se hokejový grál (pokud to situace dovolí) při oslavném putování zastavit i u něho v „kanceláři“. Právě tady Ondřej Palát i Radek Faksa nabírají přes léto kondici. „Ať pohár vidí, kde vše začíná,“ usmívá se Polášek.

V oboru patří k respektovaným personám. Kondiční trenér Radim Polášek, bratr reprezentačního beka Adama, má v létě v posilovně nabito. Fyzičku pod jeho vedením kromě Paláta s Faksou nabírají také Roman Polák, Rostislav Olesz, Matěj a Šimon Stránští, Ondřej Roman nebo Lukáš Klok. Letošní finále Stanley Cupu má pro Poláška speciální náboj. „Tohle se nepoštěstí každý rok, jen mě mrzí, že se na takové finále namůžeme zajet podívat osobně. Bohužel. Klukům fandím na dálku.“

Jak finále prožíváte?

„S klukama jsem v kontaktu vlastně každý den, máme skupinu na sociálních sítích, píšeme si. Snažím se na zápasy vstávat, i když ve dvě je to těžké. Budík si natočím, ale stává se, že po třetině usnu, protože jsem unavený z práce. Ale když to jde, snažím se dívat.“

Komu fandíte, když jejich týmy stojí proti sobě?

„Abych řekl pravdu, fandím klukům. Nejradši jsem, když vidím, že hrají dobře, dělají body, bruslí jim to. To je nejlepší pocit. Radek je bohužel zraněný a neví se, zda do finále vůbec zasáhne. Mírným favoritem je Tampa, poslední roky jsou nahoře, dá se na ně koukat.“

Jak moc Faksa ve finále Dallasu chybí?

„Hodně. Jeho úkoly nebo hra jsou postavené na tom, že se svou formací brání nejlepší útoky soupeřů. Radek je defenzivní centr, má silové pojetí hry, jeho práce před bránou je pro tým strašně důležitá. Chybí hodně. Na druhou stranu, Ondra si oddechl, protože Faksičova lajna by jistě hrála na tu jeho. A vidíte, jak dělají body? Jestli je to tím, že Radek chybí, to nevím. Ale faktem je, že elitní lajně Tampy se hodně daří.“

Říkáte, že jste s oběma hráči v kontaktu, v jakém jsou rozpoložení?

„Radek je pochopitelně trošku skleslý, protože finále Stanley Cupu se nehraje každý rok. On hrát nemůže, navíc je na hotelu zavřený sám. To taky na psychice nepřidá.“

Snažíte se mu alespoň zvednout náladu?

„Jasně. Ve skupině je i Roman Polák, on je vtipálek a srandista. Není to žádná deprese nebo něco. Kluci se popichují, dělají ze sebe srandu. Dobře se znají, jsou kamarádi. Navíc jsou všichni z regionu, žádná nevraživost tam není. Drží si palce.“

Přes léto u vás trénují Palát i Faksa. Jací jsou v přípravě?

„Rozdílní. Co se týká Ondry, má posilovnu zaměřenou na výbušnou sílu, rozvoj rychlosti, hodně děláme pevnost. Soustředíme se na silové přetížení středu těla, aby na ledě působil agilně, rychle. Aby byl v soubojích jeden na jednoho pevný, silný a rychlý. Svoji hru má postavenou hodně na hitech, fyzičce, startech. Zatímco Radek je trošičku víc silovější. Jeho cvičení a příprava je tak postavena silověji.“

Palát přitom svojí figurou na první pohled nevypadá jako borec, co by si liboval v hitech...

„Není úplně vysoký, ale ty jo, zrovna s Ondrou bych do souboje jít nechtěl. Je sice menší, ale o to agresivnější a pevnější v soubojích. Dokáže rozdat, souboje s ním jsou jako srážka s balvanem. To samé ale Radek. Ten je vysoký, má přes devadesát kilo, srážka s Radkem taky pořádně zabolí.“

Překvapil vás Palát tím, jak sbírá góly a body?

„Abych řekl pravdu, tak ne. Poslední roky hraje výborně, body sbírá každou sezonu. A hraje v lajně se skvělými hráči. Když hrál se Stamkosem a Kučerovem, tak na něm byla černá práce. Vybojoval, srazil, vydřel a Kučerov se Stamkosem slízli smetanu. Teď se to i trochu obrací, i Ondra je na konci kombinací. Výborný hráč, takhle hraje furt. Překvapený nejsem.“

Vousy mu nerostou nebo se záměrně nenechává zarůst?

(usměje se) „Paličovi vousy nerostou. Má jen chmýří na bradě, je jak patnáctiletý kluk, holátko.“

Hecují se Faksa s Palátem i přes léto při tréninku?

„Jasně. Když si jeden dá šedesát kilo, tak druhý si musí naložit šedesát pět. Jeden udělá osm opakování, druhý jich dá devět. Hecují se, je sranda, ve skupině se jim trénuje lépe. Když je uvolněná atmosféra, tak vám ta tvrdá dřina přece jenom lépe utíká. Navíc mají porovnání, to je taky důležité. Přes léto jsou ve Fit Parku čtyřikrát pětkrát týdně, dva až dva a půl měsíce. Ve společné skupině se těší na tréninky. Teda doufám, že se na ně těší. (usmívá se) Vidí, že to má hlavu a patu.“

Ať už vyhraje jeden nebo druhý, přivezou do fitka ukázat pohár?

