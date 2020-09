Boj o miliony! Kubalík a spol. mají těžší pozici. Agent: Zatím nepřijatelné

Chicago zdolalo díky trefě Dominika Kubalíka Edmonton 3:2, sérii uzavřelo v poměru 3:1 na zápasy a postoupilo do prvního kola play off NHL. • profimedia.cz

Od roku 2005, kdy byl platový strop v zámoří zaveden, se zvedl z 39 milionů dolarů na 81,5 milionu dolarů. Jasný důkaz, jak liga v posledních 15 letech prosperovala. Dolary tekly, zábava jela naplno. Pak přišel koronavirus a s ním spojená nejistota. Ligové vedení se rozhodlo pro dohrání speciálního formátu play off především z obavy před obrovskými finančními ztrátami. Vyřazovací část se povedla. Nic to ale nemění na situaci, že trh s volnými hráči bude po sezoně velmi zvláštní. Pro příští ročník se totiž platový strop nezvýší. Zůstává na současných 81,5 milionech dolarů.

Mnoho klubů se tím automaticky dostává pod ohromný tlak. Především ty, kde bude hodně týmových pilířů bez smluv. „Týmy jako Chicago budou mít finanční potíže, o tom při pohledu na jejich soupisku nemůže být sporu,“ prohlásil dobře obeznámený ligový zdroj pro web The Athletic. Do skupiny ohrožených hráčů patří třeba Dominik Kubalík. Pro něj přišla doba šetření v nejhorší možný moment, protože má za sebou skvostnou sezonu. V případě ligové finanční stability by se český forvard, který v premiérovém ročníku vstřelil v základní části 30 branek a další čtyři přidal v play off, mohl domluvit na dlouhodobém kontraktu okolo čtyř nebo pěti milionů dolarů ročně. Třicetigóloví kanonýři jsou hodně cenění, takové je třeba si pojistit.

Jenže Blackhawks nebudou mít kam sáhnout. Mají volných necelých osm