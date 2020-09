Dallas cítí obří křivdu: Jen dýchnul! Útroby areny viděly dojemný moment

Lightning dosud vyhráli Stanley Cup pouze v roce 2004. Před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem. Také Stars se radovali jedinkrát v historii, a to v roce 1999. O rok později finále nezvládli, když podlehli New Jersey. • profimedia.cz

Z prodloužení uběhlo pět minut, když se uprostřed ledové plochy Rogers Place do sebe zaklesli Jamie Benn a Tyler Johnson. Snaha uzmout puk do své moci byla u obou enormní. Kapitán Dallasu levou rukou Johnsona, který je mimochodem o 13 centimetrů nižší a 11 kilogramů lehčí, odstrčil, jeho brusle vyletěly dopředu a padl.

The penalty to Jamie Benn that led to the Lightning' game winning power play goal. Not so sure about this one! pic.twitter.com/Sd3hz8oEDx — Alex Daugherty (@AlexDaugherty1) September 26, 2020

A asistent rozhodčího měl jasno: podražení, dvě minuty! Přesilovka pro Tampu! Za 84 vteřin napřáhl na modré čáře Kevin Shattenkirk, střela prolétla mezi nohama Jamie Oleksiaka a zastavila se až v síti. Na Bennově tváři, kterou okamžitě na trestné začaly snímat televizní kamery, se dlouhé vteřiny nehnul jediný sval.

Lightning využili třetí ze čtyř přesilových her v zápase, vyhráli třetí finále v řadě a o sobotní noci budou moci dobít druhý Stanley Cup své historie. Dosud jedinkrát slavili v roce 2004, před pěti lety ve finále neuspěli s Chicagem (2:4).

VIDEO: Podívejte se na vítěznou ránu Kevina Shattenkirka

"Viděl jsem dva chlapy, jak bojují o ztracený puk. Ten jejich hákuje našeho, hákovaný se snaží bránit, přesto je vyloučen. Nic víc. Opakovaný záběr jsem viděl několikrát a nikdo mě nepřesvědčí o opaku," ucedil na tiskové konferenci kouš Dallasu Rick Bowness.

Rick Bowness on the call on Jamie Benn in overtime. pic.twitter.com/FT7NlV01ma — Matthew DeFranks (@MDeFranks) September 26, 2020

Jeho svěřenec a autor dvou branek Joe Pavelski zašel ještě dál. "Rozhodčí mají těžký úděl, o tom žádná. Jamie na něj ale jen dýchnul a ten chlápek se skácel na led. Je to play off, prodloužení ve finále Stanley Cupu. Nerozumím tomu, stalo se to přímo před hlavním sudím Kellym Sutherlandem, ale vylučoval čárový rozhodčí. Ten zákrok neměl na vývoj hry žádný vliv. Očividně tu zuří nějaká malá bitva... Očekávali jsme, že se bude hrát pět na pět," stěžoval si Pavelski, který se dvěma zásahy posunul před bývalou klubovou ikonu Mikea Modana na druhé místo nejlepších v Americe narozených střelců v play off.

Joe Pavelski on the penalty called on Jamie Benn in overtime. pic.twitter.com/XbPtuX0J3e — Matthew DeFranks (@MDeFranks) September 26, 2020

Na Joe Mullena, který má na kontě 60 branek, ztrácí jedinou trefu. Pátý duel je na programu v noci na neděli od 2:00 SELČ, poprvé od roku 2009 se bude finále hrát dva dny po sobě.

"Nesmíme zpohodlnět. Máme před sebou práci, která ještě neskončila. Doposud jsme předváděli skvělé týmové úsilí. Těším se na zítřek, protože kruh se může uzavřít," řekl jednatřicetiletý Shattenkirk, od jehož těla se puk v 52. minutě nešťastně odrazil, skončil v síti a Dallas vyrovnal na 4:4. "Doufal jsem, že mi to osud vynahradí. A stalo se," usmál se americký zadák.

Po sedmi minutách prodloužení pak zmizel v chumlu v euforii naložených spoluhráčů. A cítil obrovské zadostiučinění za to, že se ho v létě 2019 zřekli milovaní Rangers. Vyplatili ho ze smlouvy, aby následně podepsal roční kontrakt s Tampou Bay.

"Nikdy nezapomenu na to, co se mi v loňském létě přihodilo. Opravdu dlouho to bolelo. Pohání mě to. Není nic krásnějšího, než pomoci svému týmu k vítězství. Velký moment, strašně důležitý gól," těšilo Shattenkirka, který po konci utkání v útrobách Rogers Place padl do náruče Stevena Stamkose. Strašně silný moment.

Gotta get those Stammer hugs right away. 🤗 #StanleyCup pic.twitter.com/q8680Mkqvl — NHL GIFs (@NHLGIFs) September 26, 2020

Kapitán Lightning v minulém utkání nastoupil poprvé od 25. února, hned jeho první střela na branku skončila v síti. Bohužel, nejlepší kanonýr v klubové historii se nedožil ani konce první třetiny, znovu se ozvalo operované břišní svalstvo. Celkem odbruslil 167 vteřin. Pět střídání, během kterých držel puk na své hokejce pouhých sedm vteřin.

"Není vůbec zvykem hrát dvě finále za sebou. Odpočineme si, zajdeme na masáž, podíváme se na video a za pár hodin vyjedeme znovu na led. A věřím, že to bude poslední zápas, který NHL letos uvidí," uzavřel dvougólový Brayden Point, který je se 13 góly nejlepším střelcem play off.

VIDEO: Podívejte se na sestřih 4. finále Stanley Cupu