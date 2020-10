Úžasní Král s Holtbym, Toronto dojalo. A Boston zametl s hvězdou: Byl to šok!

Dlouholetá jednička Washingtonu a vítěz Stanley Cupu z roku 2018 Braden Holtby bude chytat za Vancouver. Na nové adrese se uvedl skvěle... • Foto Profimedia.cz

Udržet Jacoba Markströma byl pro vedení Vancouveru neřešitelný rébus, bez dvou centimetrů dvoumetrový Švéd si na šest let plácl s Calgary. Vedení Canucks ale vzniklou díru okamžitě zalátalo zkušeným matadorem Bradenem Holtbym. A víte, co byla první věc, kterou vítěz Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem po novém zaměstnavateli žádal? Telefonní číslo na mladšího kolegu Thatchera Demka, který letos uhranul svými výkony v play off. „S parťákem musíte dobře vycházet. Oba musíte být naladěni na stejnou vlnu a musíte mít společný cíl – vyhrát co nejvíce zápasů,“ komentoval vše Holtby.

One of the first things Braden Holtby did after signing with Canucks was ask for Thatcher Demko’s phone number. Holtby has to perform, but sounds like he’s going to be good teammate/mentor.