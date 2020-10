Faksa nehrál kvůli zlomené ruce. Proč zvolil smlouvu na pět let?

Radek Faksa vypadl v NHL ze sestavy Dallasu při nedávném tažení Stars až do finále Stanley Cupu kvůli zlomenému zápěstí. Prozradil to ve videorozhovoru s médii, který absolvoval po návratu do Česka. A s vědomím toho, že díky nové pětileté smlouvě má budoucnost na dlouhou dobu vyřešenou.

Šestadvacetiletý Faksa i po obnovení sezony nejlepší hokejové ligy světa, kterou v březnu zastavila pandemie koronaviru, potvrzoval, jak moc důležitým hráčem pro tým Stars je. Jenže ho zastavilo zranění. Zahrál si ještě tři zápasy finále Západní konference proti Vegas, ale pak už byl jen v roli diváka. A nebylo to pro něho vůbec jednoduché.

"Bylo to vážně těžké. Vezměte si, že v základní části jsem vynechal jediný zápas. Pak jsem po návratu do hry odehrál zápasy o nasazení, první i druhé kolo Stanley Cupu... No a pak jsem byl nucen úplně vynechat tu poslední sérii, tu nejdůležitější sérii ze všech. Bylo vážně hodně těžké tomu všemu jenom přihlížet. Je to hrozný pocit, když musíte jen koukat a nemůžete týmu nijak pomoct. Hrozně těžká situace," připustil Faksa.

Pocity zmaru posilovala i odhadovaná doba rekonvalescence. "Jednalo se o zlomené zápěstí. Doktor mi řekl, že jde o zranění na osm týdnů. Po dvou týdnech jsem začal alespoň bruslit, protože v sázce bylo finále Stanley Cupu, tak si to asi dovedete představit - děláte všechno možné pro to, abyste mohli nastoupit a to finále si zahrát. Snažil jsem se a zkoušel trénovat, když jsem vyzkoušel několik dlah, ale nešlo to," uvedl Faksa.

Jakožto vyhlášený specialista na vhazování nezvládal naplno držet hokejku. I kdyby chtěl sebevíc, nedávalo by mu takové sebezapření smysl. "Pořád to hodně bolelo. Bylo zřejmé, že bych týmu nijak nepomohl, nebyl bych mu nic platný," litoval i s odstupem času účastník loňského mistrovství světa v Bratislavě.

"Možná to přicházelo do úvahy třeba pro sedmý zápas, kdyby na něj mělo dojít, ale to už jsou jen možná a kdyby. Když týmu nemůžete nijak pomoct, nemá smysl zabírat místo v sestavě. Každopádně pár dnů po tom zranění mi bylo vážně bídně. Byl jsem frustrovaný, štvalo mě to. A pak to bylo ještě o to horší, když jsme finále prohráli, bylo hodně náročné to celé vstřebat," doplnil Faksa.

Velkou psychickou podporu ale pro něho představoval podpis nového kontraktu. V neděli Stars oznámili, že se s Faksou jakožto chráněným volným hráčem dohodli na dalších pět sezon spolupráce. Odchovanec opavského hokeje se díky tomu může těšit na celkový příjem 16,25 milionu dolarů. Polepší si oproti dosavadní tříleté smlouvě na 6,6 milionu dolarů.

Z jeho slov je však patrné, že peníze pro něho nebyly hlavním hnacím motorem. "Vybíral jsem mezi dvěma možnostmi - tříletou a pětiletou smlouvou. Vybral jsem tu pětiletou, protože to vážně nechci každou chvíli zase řešit. Teď chci prostě jen hrát hokej, proto jsem si také vybral ten delší kontrakt. Jsem šťastný za to, že mi Dallas takovou smlouvu nabídl, svědčí to o tom, že v klubu věří mé práci a váží si toho, co pro ně odvádím. Budu moc šťastný, když zůstanu hráčem Dallas Stars už navždycky."

Vzhledem k tomu, že předchozí sezona se uzavřela až na konci září, nyní je stejně jako i ostatní zástupci elitní ligy doma v době, kdy už by se jinak za normálních okolností rozbíhal nový ročník. "Je to samozřejmě něco jiného než obvykle, kdy jsme doma přes léto. Tenhle rok ale místo toho strávíme doma dost možná i Vánoce," připomněl Faksa v souvislosti s nedávno zveřejněným datem 1. ledna, k němuž chce vedení NHL směřovat start sezony.

"Bylo by to v souvislosti s těmi svátky pěkné. Když si tak vezmu, že moje poslední Vánoce v Česku byly někdy asi tak před deseti lety. Bylo by fajn strávit ten vánoční čas s rodinou, ale uvidíme, co se stane. Jasné je jen to, že doba není vůbec jednoduchá s ohledem na covid. Všechno je jiné než obvykle. Je říjen a nehrajeme, místo toho jsme v Evropě. A je to jiné už třeba jen když jdete na nákup - všude lidé v rouškách... Je to, jako kdyby člověk zažíval nějaký film," konstatoval Faksa.