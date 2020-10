Boston se (ne)mění. Chtěl lovit, ale hvězdy mu utekly. Co bude dál?

Jedna bublina, a co udělala! V základní části byl Boston nejlepším týmem NHL, ale play off mu nesedlo. Odjet musel brankář Tuukka Rask, David Pastrňák byl zraněný. A výsledek? Bruins neměli ve druhém kole proti Tampě nárok. Vlastně nejsou bezchybní. Stárnou. Nemají další bombarďáky v útoku. Generální manažer Don Sweeney avizoval, že s otevřeným trhem tým nakopne. Jenže žádná změna zatím nevyšla a možností ubývá. Navíc bez náhrady odešel klíčový bek Torey Krug. V zamčené části článku iSport Premium najdete i možnou sestavu Bruins pro příští sezonu.

V roce 2011 vyhrál Boston Stanley Cup, pak se ještě dvakrát dostal do finále (2013 a 2019). Celou dobu u toho byli brankář Tuukka Rask (pohár získal jako dvojka), kapitán Zdeno Chára, dva útočné klenoty Patrice Bergeron a Brad Marchand, plus jeden z nejlepších hráčů pro play off David Krejčí. Všem je přes třicet, jejich éra bude pomalu končit.

Bruins se dokonale trefili, když draftovali Davida Pastrňáka a rychle ho zabudovali do týmu. Ale on je jediná hvězda, která se může ještě zlepšovat, ostatní už ne. Pokud navíc NHL začne, jak liga plánuje, tedy hned na začátku ledna, má klub problém. Marchand a Pastrňák jsou po operaci, první naskočí do akce nejdříve v půlce ledna, druhý v únoru. Zdravotní potíže měl i Bergeron, ale ten nakonec berle nevyfasoval. „Vždycky se s klukama snažím držet krok. Ale v tomhle ne,“ usmál se v rozhovoru pro The Athletic.

Ovšem ten velký a ofenzivní Boston s nejlepším střelcem poslední sezony Pastrňákem potřebuje změny. A jestli je neudělá, hrozí, že uvadne v průměru. Hned po vypadnutí z play off jste kolem klubu slyšeli často jednu zásadní větu: něco se musí stát, sestava potřebuje oživit.

Zámořští novináři stříleli analýzami kde, generální manažer Don Sweeney zahlásil, že všechno přijde v offseason, tedy v době, až skončí Stanley Cup, otevře se trh a budou se moci podepisovat volní hráči. Brány k obchodům se otevřely a... nic extra nepřišlo.