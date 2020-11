Hokejová Mekka v poušti. McDavid a spol. dřou v Arizoně, chytá jim Slovák

Connor McDavid má za to, že pokud by se začalo hrát rovnou play off, třeba s Calgary by to byla pořádná jatka. • profimedia.cz

Málokdy máte možnost sledovat v akci tak atraktivní hráčský materiál, jako Budajův desetiletý syn Peter. Táta se rozhodl ho s sebou brát na tréninky, aby na vlastní oči viděl, co to znamená nejenom se dostat na vrchol hokejového světa, ale především se na něm udržet. „Chtěl jsem, aby viděl, jak trénují. Cvičení dělají opravdu tvrdě. Každé z nich. Jsou nejlepší hokejisté na světě, ale stále se snaží zlepšit svou hru. Berou to vážně,“ pokýval hlavou Budaj.

Slovenský brankář, jenž má za sebou třináct sezon v NHL, se zčistajasna ocitl tváří v tvář dvěma bruslařům, kteří utváří, a ještě dlouho budou utvářet hokejový svět pro následující generace. Poslední duel v zámořské lize přitom odchytal na konci listopadu 2018 a od té doby měl na sobě výstroj jen jedinkrát. To, když si šel zachytat pro žízeň s kamarády. Pak mu však zavolal Shane Doan, bývalá hráčská ikona Arizony, aby vytáhl výstroj z garáže.

Poté, co se rozletěla do světa zpráva, že Auston Matthews trénuje společně s Connorem McDavidem, se začali přidávat další hráči. Jmenovitě Jonathan Toews, Anthony Duclair, Matt Dumba, nebo Alex Galchenyuk. Upřímně, ve světě zámořského dění jde o nejtřaskavější událost z ledové plochy za poslední týdny.

„Často se říká, že z pozice brankáře lze na ledě mnoho věcí předvídat. S těmihle hráči nelze předvídat vůbec nic. Pokud chcete předvídat, tak vás roztrhají na kusy. Nedokážu pochopit, jak rychlé ruce mají,“ popsal tréninkové drily Budaj. Sám dostal solidní uvítání z Matthewsovy hole ze vzdálenosti zhruba šesti metrů. „Auston vystřelil jednu z nejtvrdších střel, kterou jsem kdy viděl,“ řekl Doan o střele, která trefila Budaje do masky. „Cítil se kvůli tomu špatně. Hned se mi omlouval. Ale nic se nestalo, prostě se snažil skórovat,“ dodal s klidem bývalý brankář pro web Sportsnet.

Zatímco další elitní hráči se přidali později, McDavid se přidal k Matthewsovy v jeho rodné Arizoně už na začátku listopadu. Oba se znají dobře. Nejen jako soupeři, ale i jako spoluhráči. Na Světovém poháru v roce 2016 oba váleli za tým Severní Ameriky. I na základě dlouholeté známosti si také vyměnili několik komplimentů i při tréninkových dávkách.

„Connor má můj obrovský respekt. Jeho hokejové IQ a rychlost jsou opravdu úžasné. Jeho vidění na ledě při té obrovské rychlosti je mimořádné,“ ocenil schopnosti kapitána Edmontonu Matthews. „Když sledujete jeho hru, jistě si ihned všimnete jeho střely. Ale poté, co jsme strávili více času společně jsem si všiml, jak lehce se na ledě pohybuje,“ vracel pochvaly McDavid.

Oba si zároveň měli vybrat, jakou dovednost, nebo dovednosti, by si s chutí od druhého vypůjčili do svého vlastního arzenálu. Kanadský talent by si z fleku rád přivlastnil kamarádovu střelu, Matthews by zase uvítal možnost doplnit svůj talent o bruslařské schopnosti McDavida.

Důvod, proč se však oba řadí mezi nejvyšší ligovou šlechtu, mohou vidět všichni, kdo se okolo kluziště v Arizoně pohybují. Obrovská dřina za každé situace. A také nekončící soutěživost. „McDavid zná v každém momentu skóre minizápasu. Jednou někdo řekl, že je to 3:2 a Connor se okamžitě ozval, že kdepak, že je to přeci 3:3. Nechce nikdy prohrát,“ prozradil Doan další z vlastností kanadské superstar.

Tyhle zprávy můžou nechat klidné nejenom fandy Edmontonu a Toronta, ale především všechny milovníky hokeje. Naturel obou forvardů jim nedovolí zanedbat, byť jen drobnost. Do sezony vletí v plné polní. O tom nemůže být sporu. Postará se o to jejich charakter, Doanovi rady a také slovenská výstroj z garáže.