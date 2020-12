Hvězda NHL do ringu? Hertlův parťák vyzval youtubera: Zničil bych tě

Každého fanouška boxu, který minulý víkend netrpělivě vyhlížel comeback legendárního Mikea Tysona v exhibici proti Royi Jonesovi Juniorovi (zápas skončil remízou), v určité míře ještě víc zaujal boj předskokanů. Profesionální boxer a hvězda YouTube Jake Paul ve druhém kole brutálně vypnul Natea Robinsona, dlouholetého rozehrávače NBA.

Na sociálních sítích následně došlo k hotové explozi, obzvláště když třiadvacetiletý „vypínač“ po utkání napsal, že jeho příštím úlovkem se má stát Conor McGregor, ikona MMA. „Beru to vážně. Mám dlouhý seznam soupeřů, se kterými chci bojovat. Conor McGregor, Dillon Danis - oba je vyřídím,“ věří si Paul, který má momentálně za sebou dvě úspěšné bitvy s K.O.

yo @jakepaul I’d wreck ya. Easy to beat up guys with no experience and much smaller. August 31st 2021 Vegas we can see if you really about that action. #YOURMOVE — Evander Kane (@evanderkane_9) November 29, 2020

Do seznamu si každopádně může internetová celebrita připsat další jméno - Evander Kane. Spoluhráč českého hokejisty Tomáše Hertla totiž Paula vyzval na souboj v ringu odvážným tweetem. „Zničil bych tě. Je snadné zmlátit chlapy bez zkušeností a mnohem menší. 31. srpna v Las Vegas. Uvidíme, jestli to myslíš vážně,“ napsala štědře placená hvězda NHL. Fanoušky Kaneova reakce pěkně rozparádila, nyní totiž po ničem jiném netouží!

Syn bývalého amatérského zápasníka Perryho Kanea, který byl pojmenován po slavném americkém boxerovi Evanderu Holyfieldovi, by pro Paula byl pořádnou výzvou. 188 centimetrů vysoké a 96 kilo vážící levé křídlo se v nejprestižnější hokejové soutěži světa nikdy nebálo pustit se do ostré bitky. Během své kariéry už se devětadvacetiletý rodák z Vancouveru stihl například porvat i se slovenským obrem Zdenem Chárou .

It's Zdeno Chara's 43rd birthday, so here's a video of him punching Evander Kane. Happy birthday to Big Z #NHLBruinspic.twitter.com/zsGKt78nwN — Mike Cratty (@Mike_Cratty) March 18, 2020

Na Jakeovo přijmutí výzvy zatím stále čeká, Kaneovi se ale dostalo posměšné odpovědi od Paulova o dva roky mladšího bratra Logana. Rovněž známý youtuber, internetový provokatér, herec a profesionální boxer prohlásil po přečtění hokejistova příspěvku, že se chce se „Žralokem“ utkat v ringu.

„Evander Kane? Neznám ho. A co je vlastně San Jose Sharks? Nějaký druh ryby? Jiný vodní živočich? Kdo vůbec žije v San Jose?“ sarkasticky se ptal ve svém podcastu Impaulsive (na YouTube ho sleduje zhruba 2,6 milionů uživatelů), než nahlas přečetl Kaneovu výzvu bratrovi „Co to do p***le je? Dejte mu ho na seznam. Udělejte to. Já si ho tam dám! Jake prostě udělá další fantastický knockout. Obzvláště když Kane hraje aktivně v NHL, je to tak? Kde k***a bere čas na box? S bráchou do přípravy půjdeme znovu, tentokrát dám čtvrt milionu,“ pálil ostrými Logan Paul.

A to byl jen začátek přestřelky na sociálních sítí, která evidentně hned tak neskončí. Na reakci bývalého hráče Atlanty či Buffala nemusel Paul starší dlouho čekat. „Logan Paul? Sundám Ti ten mop z hlavy a vytřu s ním podlahu,“ vzkázal autor 242 gólů v NHL s ledovým klidem na Instagramu. „Postavím se každému z bratrů Paulových,“ přidal Kane pro TMZ Sports na Loganovo vystoupení v podcastu. „Je mi jedno, kdo je kdo. Dostane to každý z vás. Oba dostanou K.O.!“

Dojde tedy nakonec na dvojzápas? Ať už by se Kane utkal v Las Vegas s kterýmkoliv Paulem, šlo by bezpochyby o jednu z nejsledovanějších akcí příštího roku. Kanaďanovi by navíc mohl pomoct i švédský brankář Robin Lehner. Gólman Golden Knights si totiž také po nedělním zápase rýpnul do Jakea. „Já bych tě k***a sejmul,“ napsal k Paulově tweetu mířícímu na McGregora. Soupeři z NHL ale nejspíš nepomůže, na Twitter mu rodák z Göteborgu totiž doporučil, ať radši ustoupí a nechá bojovat opravdové rytíře.