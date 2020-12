Kanadská stará škola! Speciální divize NHL budí nadšení, ožije rivalita

Vše k tomu směřovalo, nyní je to ale oficiální. Sezona NHL odstartuje 13. ledna a bude v mnoha ohledech speciální. V prvním případě složením divizí. To je oproti normálu dost odlišné. Celky jsou sice klasicky rozděleny do čtyř „skupin“, jednu z nich však tvoří pouze kanadské celky. Konkrétně jde o sedmičlennou severní divizi, v níž proti sobě stanou Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver a Winnipeg.

„Myslím, že to bude úžasné. Všechna média, weby, ale i veškerá řeč budou o kanadských týmech. Podle mě je to skvělé i v tom, že to bude tak trochu jako stará škola. Bude to provázet skvělá atmosféra,“ uvedl trenér Winnipegu Paul Maurice. „Možná se vytvoří rivalita, kterou nikdo ani nečekal. Navíc fanoušci budou moci lépe poznat ostatní kanadské celky,“ dodal kouč Jets.

A není jediný, komu se to zamlouvá. „Těším se na to. Jen kanadské týmy proti sobě. Kdy se to stane znovu? Využijme toho,“ vyzýval ještě před oficiálním potvrzením edmontonský útočník Alex Chiasson. „Bude to těžká divize, žádná výhra nebude zadarmo,“ uvědomuje si.“

Trenér Montralu Claude Julien očekává tuhý boj o postup do play off. „Když jste vyrůstal v Kanadě, cítíte vzrušení. Jako kouč se ale aktuálně nejvíce zaobírám otázkou konkurenceschopnosti. Jsem přesvědčený, že většina mužstev cítí, že mají šanci dostat se do play off,“ podotkl.

„Rivalita povede k emotivnějším zápasům,“ je přesvědčený kapitán Flames Mike Giordano. „Pro fanoušky to bude skvělá sezona. Častější vzájemná utkání vytvářejí rivalitu a nenávist vůči druhému týmu. Podívejte se na NFL, kde se hraje jen šestnáct utkání a každé vypadá, jako by šlo o play off. V padesáti šesti zápasech není prostor na zaváhání. Týmy ze sebe dostanou to nejlepší,“ je přesvědčený lídr Calgary.

V západní divizi na sebe narazí Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis a Vegas. Centrální divizi obsadily Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville a obhájce Stanley Cupu Tampa Bay. Ve východní divizi si to rozdají Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh a Washington.

Každý tým odehraje 56 utkání v rámci své divize, to znamená, že se s každým soupeřem utká celkem osmkrát, výjimkou je právě kanadská divize, v níž je jen sedm týmu, tudíž mužstva čeká devět až deset vzájemných zápasů.

Do play off postoupí čtyři nejlepší celky z každé divize, přičemž v prvním a druhém kole na sebe narazí opět týmy z jedné „skupiny“, a to v systému první s čtvrtým a druhý s třetím. Čtyři týmy, které postoupí z druhého kola do semifinále, budou nasazeny podle celkového počtu bodů v základní části (1 vs. 4; 2 vs. 3).