Voráček o startu NHL, politice i viru: Morální úpadek je u nás obrovský...

Po dlouhých letech by si rád užil Vánoce doma. „Jak já se těším!“ hlásí útočník Jakub Voráček, jenž se zpátky do Philadelphie vypraví po nich. Tedy jestli ho nepovolají dřív. NHL by se měla rozjet 13. ledna, i když…. „V dnešní době člověk nic neví,“ tvrdí jednatřicetiletý mistr světa z Německa z roku 2010. V rozhovoru pro iSport přišla na přetřes i politika, z které je pořádně otrávený. Tomu odpovídá také trefný nápis na čepici... A napodobí podle něj Pastrňák legendárního Jágra?

Zrovna dokončil tréninkovou seanci v Letňanech, kde mu společnost jako tradičně dělaly nejenom další hvězdy ze zámoří, třeba Jakub Vrána, ale i zasloužilí pardálové z minulosti. Richard Žemlička nebo trojnásobný mistr světa Tomáš Vlasák. „Kluci mě na sezonu nachystali parádně,“ říká Jakub Voráček, hvězda Flyers. Pro iSport promluvil i o Pastrňákovi, Babišovi nebo prodělaných testech.

Počítáte se startem NHL 13. ledna? Jak to bylo oznámené?

„V dnešní době nikdo nic neví. Ale asi jo, začne to. Alespoň to vyhlásili. Každopádně Vánoce chci ještě strávit doma a pak uvidíme. Tedy jestli se to ještě nějak neurychlí. Plánujte něco v téhle době...“

Po kolika letech byste si svátky rád užil v Česku?

„Po osmi letech, naposledy během výluky v roce 2012. Moc se těším. Mladej Mates má devatenáct měsíců, takže už vnímá, co se děje. Jsem zvědavý, jak to bude prožívat.“

Kamarád David Pastrňák byl nadšený z návštěvy Staromáku. Už jste tam taky vyrazil s rodinou?

„Byli jsme tam před pár dny. A určitě se do centra ještě podíváme.“

Právě kanonýr z Bruins, držitel Maurice Richard Tropy pro nejlepšího střelce NHL, má reálnou šanci vyhrát Sportovce roku. Věříte mu?

„Každá nominace pro mladýho kluka, jako je on, je neskutečná. Vyhlídky má dobré. Máme tradičně spoustu skvělých sportovců. Už jenom to, že je v desítce, je neskutečné. Vždycky někdo vylítne, kdo to zaslouženě vyhraje. Doufejme, že Pasta bude do trojky. Přál bych mu, aby vyhrál.“

Nestává se často, aby představitel kolektivního sportu anketu ovládl.

„Samozřejmě. Kolikrát byl první Džegr?“

Jednou, v roce 2005.

„Vidíte. Byl deset let nejlepší hokejista na světě, a vyhrál jednou.“

Jak jste strávil poslední týdny přípravy?

„Chodím bruslit do Letňan i na Spartu, je to podobné jako před bublinou. V play off jsem se cítil dobře, takže nemá cenu něco měnit. Kluci v Letňanech mě připravili výborně, jsem na sezonu nachystaný.“

Jak vnímáte současná opatření proti koronaviru? Také sportovce to velmi zasáhlo.

„Je to nepříjemné, ale jsem ten poslední člověk, který by si měl stěžovat. Jo, štve mě to. Ale jsou lidi, co jsou na tom daleko hůř. Co předvádí naše vláda třeba se živnostníky, to je k breku. Normální likvidace.“

Dlouhodobě se netajíte kritikou vůči premiérovi. A nápis na vaší čepici je výmluvný: Babiš je kunda. Omlouvám se za vulgarismus, ale jenom cituju.

„Dostal jsem ji od kamaráda, nebudu ho jmenovat. Myslím si, že nejsem první ani poslední, kdo ji má. Moc se mi líbí.“

Těšíte se na parlamentní volby v příštím roce?

„No jasně, i když asi bohužel budu v zámoří. Ale doufejme, že všem lidem konečně dojde, že všechno, co se tady děje, takhle už dál nejde! Tím nemyslím zdaleka jenom věci s covidem. Morální úpadek společnosti je obrovský.“

O tom už mluvíte delší dobu, trápí vás to čím dál víc?