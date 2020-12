Cesta za snem. Zohorna odletěl do Pittsburghu: Nechám tam všechno!

V Mladé Boleslavi se rozehrál parádně. Řídil první útok, rozuměl si především s Davidem Šťastným. Bruslaři se i díky němu opět drží na pozicích v popředí tabulky. „Všem v klubu můžu jen děkovat,“ svěřil se Radim Zohorna. V 21 zápasech v této sezoně Tipsport extraligy pobral 22 bodů (12+10), vyrovnal osobní maximum. Ze zámořských importů byl produktivnější jen obránce Detroitu Filip Hronek v hradeckém dresu.

Myslíte, že herní praxe bude pro vás výhoda?

„Doufám v to! Ale v NHL jsou nejlepší hráči na světě. S nimi nemůžu porovnávat, že se mi tady dařilo. Bude to úplně jiné. Je tam úzké kluziště, na které si budu asi trošku zvykat. Smlouvu mám na rok, takže udělám maximum. Nechám tam všechno, co bude potřeba. Ale když to nějak nevyjde, tak se z toho nezblázním.“

V 21 zápasech za Mladou Boleslav jste posbíral 22 bodů, stejně jako v minulém ročníku, akorát tam to bylo v 46 zápasech…

(usměje se) „Co se týče osobních statistik, tak to bylo dobrý. Pro mě ale bylo hlavní, že se nám dařilo výsledkově. Navázali jsme na výkony z minulého roku, kdy jsme hráli výborně. Tým je teď silnej a určitě za mě tady někdo zaskočí a bude se jim dařit dál.“

Do zámoří jste mohl odejít už před minulou sezonou, ale podle vlastních slov jste se necítil ještě připravený. Teď už jste?

„Určitě. Minulý rok jsem přicházel z Brna do Boleslavi, ještě jsem si zvykal, nebyl jsem v optimální formě, v jaké jsem byl předtím. Chtěl jsem si dát ještě jeden rok, abych si začal ještě víc věřit, abych se vyhrál. Jsem za to rád, že jdu až teď. Zase jsem o rok starší, budu to vnímat jinak. A jak jsem říkal, když to nevyjde, tak se z toho neposeru.“

V týmových kempech tentokrát nebude tolik hráčů, jako bývá zvykem. Nepřekvapilo vás trochu, že jste se ocitl mezi vybranými?

„Pořádně jsem nevěděl, jak to bude. Měl jsem informace, že tam mám letět někdy v listopadu, pak se to posouvalo. Nevím, jak to bude s farmou, jestli vůbec začne nebo jak to bude. Jsem rád, že letím, a doufám, že dostanu příležitost, protože se nebudou hrát žádné přípravné zápasy. Takže se budu muset ukázat na tréninku. Doufám, že se mi to povede a udělám první tým.“

Po podpisu jste mluvil o tom, že Pittsburgh měl o vás velký zájem. Tímhle se to tedy jen potvrdilo.

„Určitě. Jsem rád, že o mě měli zájem a že mají furt velký zájem. Teď se jim tam jen dobře ukázat, aby si mohli říct, že neudělali chybu, když mě podepsali.“

Sledovali vás i teď, jak se vám daří v Mladé Boleslavi?

„S lidmi z Pittsburghu jsem byl v kontaktu, sledovali mě na dálku. Snad jsem se rozehrál dobře.“

Na začátku října jste prodělal nemoc COVID-19, takže vás po příletu do Pittsburghu mine i karanténa.

„Dostal jsem papír, že 90 dnů nemusím mít karanténu. Poslal jsem jim ho, a oni mi zařídili, abych karanténu nemusel mít. Přiletím někdy odpoledne jejich času a budu čekat v hotelu. Pak máme nějaké testy, po kterých bych už snad mohl nějak začít s tréninkem.“

Stihl jste se od dubnového podpisu v Pittsburghu alespoň ukázat?

„Nestihl. V Americe jsem ještě nikdy nebyl.“

Takže první cesta do zámoří a hned do NHL…

„No, jsem na to zvědavej.“ (usměje se)

Jak by mohly vypadat útoky Penguins se Zohornou Kapanen – Crosby – Guentzel Rust – Malkin – Zucker ZOHORNA – Jankowski – McCann Aston-Reese – Blueger – Tanev

V létě skončil v klubu Dominik Simon, není tam už ani německý útočník s českými kořeny Dominik Kahun. Nebude aklimatizace náročná?

„Neznám tam nikoho, ale nedělá mi problém zapadnout. Anglicky mluvím, akorát to bude o tom se rozmluvit. Ještě líp se snad rychle naučím tam. Doufám, že si rychle zvyknu, zapadnu do týmu a že nebude problém.“

Na jaře jste se zmínil, že vaším vzorem je kapitán Penguins Sidney Crosby. Už máte v hlavě poskládaný scénář, až se s ním potkáte v jedné kabině?

(směje se) „Je to hezký, ale fakt nevím, jak to tam bude vypadat. Sám nevím, jestli s ním vůbec budu mít možnost sedět v jedné kabině nebo být při tréninku na ledě. Jsem zvědavej a uvidíme, nechám se překvapit.“

Už jste si projížděl hráče, kteří budou v kempu s vámi? Nebo to neřešíte?

„Nekoukám na to, ono je to jedno. Všichni jsou tam výborní hokejisté, takže budu muset být ještě lepší než oni. Vím, že do NHL chodili výborní hráči z extraligy a vraceli se po roce, takže to nic neznamená. Jdu tam, ukážu to nejlepší, co umím, a snad se to povede.“

Jak bude složité vstřebávat všechny nové věci, ať už prostředí, spoluhráče či trenéry a zároveň se soustředit sám na sebe, abyste se prosadil do sestavy?

„Bude to těžký. Kemp bude trvat jen deset dní, bude tam hodně informací a málo času si na všechno zvyknout. Na kluziště, na systém… Doufám, že všechno rychle pochopím, zalíbím se jim a udělám tým.“

V Pittsburghu je výrazná česká stopa především díky Jaromíru Jágrovi. Uvědomujete si i tuhle skutečnost?

„Já jdu do Ameriky za jiných okolností, než tam šel on nebo i další Češi. Oni tam šli jako hvězdy. Já se jedu do Pittsburghu snažit probojovat, vybudovat si místo a aspoň trošku na ně navázat. Jsou to úplně jiní hokejisté, byli tam v jiné době a šli tam v jiný moment než já. Takže se budu snažit co nejvíc ukázat.“

Co vám před cestou vzkázali bratři Tomáš s Hynkem, kteří společně hrají v ruském Chabarovsku?

„Drží mi palce. Jsme v kontaktu a doufají, že se mi bude dařit. V jejich letech už bude těžké se do NHL prosadit, ale Jirka Dopita tam šel taky až ve třiceti... Možnost je vždycky, a pokud by ji dostali, tak by to šli určitě zkusit.“

Šťastný? Highlighty mám nastříhaný! Radim Zohorna si v Mladé Boleslavi úžasně sedl v útoku vedle Davida Šťastného. Ten si v jednom pozápasovém rozhovoru dobíral svého parťáka, aby se v Pittsburghu o něm zmínil. „Mám nastříhaný highlighty!“ rozesmál se Zohorna při aktuálním interview. „Až přijedu, tak jim dám flešku a doufám, že mu ještě zavolají. Bylo by to strašně super, ale v této sezoně to asi nevyjde. Nikdy nevíte, třeba příští rok,“ zadoufal mladší z dvojice. Šťastný prožívá nejlepší sezonu v kariéře, po 23 zápasech má na kontě 25 bodů za 14 gólů a 11 asistencí. Tak třeba opravdu příští rok…

