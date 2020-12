Tichý zabiják Šťastný: o sebevědomí, souhře se Zohornou i utajené zbrani

Jak by řekl Jakub Koreis z hokejového podcastu Bomby k tyči: Byl to vikejř jako kráva! David Šťastný si vzal puk ve vlastním obranném pásmu. Obkroužil branku, nabral rychlost a rozjel se vstříc hradecké pětici. Dva soupeře nechal bleskově za sebou, třetího objel před modrou čárou. Obránce nechal odcouvat, přibrzdil si, natáhl na střelu tahem a neuvěřitelně vymetl horní roh branky Marka Mazance.

„Jsem rád, že se mi to takhle povedlo. Vzal jsem si puk, rozjel se a všiml si, že Hradečtí v podstatě stojí. Podařilo se mi to projet, obránce stál na vrcholu kruhu, ani do mě nešel. Snažil jsem se ho jen obstřelit, což se povedlo. Gólman to asi ani neviděl, bylo to hezky trefené,“ popsal po utkání Šťastný.

Puk škrtnul o horní tyčku, v mžiku přešel brankovou čáru a odrazil se ven od zadní tyče. Trenér Mountfieldu Vladimír Růžička zuřivě gestikuloval směrem k rozhodčím, ať se jdou podívat na video. Snažil se vzít i trenérskou výzvu, kterou však pro tyto případy použít nelze. „Hned jsem věděl, že to trefilo až tu zadní tyčku. Někteří kluci si mysleli, že to byla ta horní, já to ale viděl dobře,“ řekl šťastný střelec.

Byl to pro něj už třináctý přesný zásah v sezoně, pouhý gól mu chybí k vyrovnání osobního maxima. V útočném pásmu je mimořádně variabilní. Nemá jedno místo, z něhož by střely převažovaly. Pálí odevšad. V ofenzivní zóně rád krouží, hledá ideální palebnou pozici, případně spoluhráče na přihrávku. Při každém kontaktu s pukem je ze Šťastného cítit obrovské sebevědomí, která nabyl povedeným úvodem ročníku.

Jindy by si třeba na podobnou sólo krasojízdu ani netroufnul. „Má to velký vliv, hráči hodně pomůže, když se mu daří. Když má na kontě nějaké góly. Poslední zápasy navíc vyhráváme, to si pak každý dovolí i něco navíc, co by třeba normálně nezkusil.“ Mladá Boleslav vyhrála už popáté v řadě.

Jeho nejčastější zakončení? Střela tahem. Žádné pumelice golfákem, nebo svižné pecky zápěstím. Pomalá příprava, florbalové natažení a bum! „Přijde mi, že si puk umím dobře schovat za tělo, aby to brankář neviděl. Ze špičky pak rychle vystřelím. Gólman to nečeká, překvapí ho to. Léta jsem na téhle střele pracoval, jsem rád, že mi teď fakt vychází. Snad to bude platit i dál,“ přidal vyhlášený kliďas, kterého nesložilo ani velké očekávání od trenérů a klubového vedení po jarním odchodu tria Skalický, Jeglič, Klepiš .

Šťastný úžasně těží ze souhry s Radimem Zohornou. S parťákem, s nímž se mu dařilo už v minulé sezoně. I on mu pomohl až ke smlouvě s Pittsburghem. Jelikož ale NHL stále stojí, můžou si oba společnou show protáhnout. Už minule se Šťastný se smíchem divil, že mu z Penguins zatím nikdo nevolal. „Pořád nic. Už ale Zohyho tlačím, ať jim o mě aspoň něco řekne. Možná to je ale tím, že neberu cizí čísla,“ rozesmál se nyní.

„Jsem strašně rád, že tu pořád je. Už minulý rok nám to spolu šlo, jsme na sebe zvyklí. Byl bych rád, kdyby NHL vůbec nezačala, i když mu to samozřejmě strašně přeju. Byl bych ale rád, kdyby tady byl co nejdéle,“ přidal Šťastný, který v pátek nádherně připravil Zohornovi gól. Na akci se podílel také třetí člen elitní lajny Mário Lunter. Trenéři Radim Rulík s Pavlem Paterou do tohoto tria zatím ani jednou v ročníku nesáhli. Nemají důvod. Tohle je jeden z nejlepších útoků v lize.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:58. Šťastný, 40:11. R. Zohorna, 41:27. Najman, 50:00. P. Kousal, 59:03. Cienciala Hosté: 32:06. Zámorský, 45:22. Hronek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc (C), Klikorka, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen (A), A. Zbořil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Cienciala, Bičevskis. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – Smoleňák (C), Cingel, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Kevin Klíma, Lev – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Šír, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna

