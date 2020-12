No Zohorna, no párty. Zlín vykradl Boleslav, Huf byl jako na inline hokeji

Radim Zohorna patřil mezi hlavní pilíře úspěšného startu Mladé Boleslavi do sezony. Z pozice centra řídil první útok, v 21 zápasech si připsal 22 bodů (12+10) a patřil mezi nejproduktivnější hráče extraligy. V posledních dvou duelech před reprezentační přestávkou dostal při absenci kapitána Martina Ševce céčko na dres. Podle všeho na rozlučku.

„Byl to rozdílový hráč, strašně nám pomohl,“ vysekl mu poklonu Pavel Patera. V pondělním duelu proti Zlínu už na Zohornově místě mezi Davidem Šťastným a Máriem Lunterem naskočil David Cienciala.

V prvním utkání bez svého lídra se Boleslavi nezadařilo, se Zlínem brali Bruslaři jen bod za prohru 2:3 v prodloužení. Nepovedl se jim především začátek, už v 7. minutě vedli Berani 2:0. „Vstup do utkání? To by tady mohl být Zohorna nebo kdokoliv jiný. Když takhle mužstvo nastoupí do utkání, tak je výsledek takový, jaký je,“ čertil se Patera.

Ve zbytku zápasu už Boleslav soupeře mačkala, ždímala. Na branku Daniela Hufa vyslala celkem 50 střel, ale stačila jen vyrovnat. Cestu k výhře nenašli Bruslaři ani v půlminutové přesilovce v závěru, ani v jejím pokračování v poměru 4 na 3 na začátku prodloužení.

„Oni když vedou, tak se to těžko dobývá. Potom hrají beton a jenom odhazují puky. Bohužel se dostali do vedení, ale naštěstí jsme se do zápasu dostali a srovnali to. V prodloužení pak rozhodlo, že jsme nevyužili přesilovku,“ hodnotil nepovedený zápas David Bernad.

Mladá Boleslav - Zlín: Nahození Köhlera efektně tečoval Karafiát, 0:1

Byl to boj domácích se zlínským Hufínem

Boleslavský obránce, který při uplynulém Channel One Cupu patřil mezi reprezentační náhradníky, zažil proti Zlínu i netradiční situaci. Po brzkém zranění Adama Zbořila se přesunul do útoku, na křídlo druhé formace. Jeho místo v obraně zaujal uzdravený Marek Hrbas, zapsaný jako sedmý bek. Během oslabení Bernad nicméně naskakoval opět v obraně.

„Nejvíc jsem toho naběhal na střídačce, když jsem furt pendloval mezi bekama a útočníkama,“ usmíval se po utkání. „Bylo to takový zvláštní, zezačátku celkem divočina. Furt jsem se kluků ptal, kde mám být, abych se jim tam moc nemotal. Naštěstí mi pomohli a doufám, že to nebylo nejhorší, že jsem tam nebyl jako bludnej Holanďan.“

Hlavním hrdinou utkání byl každopádně Daniel Huf. Zlínský mladík si připsal 48 zákroků a dovedl svůj tým k cenným dvěma bodům. „Byl to boj domácích s našim Hufínem, který chytal výborně. Podržel nás ve strašně těžkých situacích,“ ocenil jeho výkon trenér Robert Svoboda.

Sám 21letý brankář si na nedostatek práce rozhodně nestěžoval. „Bylo to hodně náročné. Cítil jsem se jak v létě na inline hokeji, fakt mi bylo v bráně horko,“ usmíval se při rozhovoru. Za svá záda pustil jen dva puky, ačkoliv se kolikrát ocitl už v téměř neřešitelné pozici. „Ale důležité je, aby to gólman hlavně chytl. Někdy je potřeba vytáhnout i trochu nestylový zákrok, ale hlavně že nepustíte tu černou placku za brankovou čáru,“ dodal.

Před reprezentační přestávkou Berani porazili Plzeň, teď získali další cenný skalp celku z přední části tabulky. „Odvézt dva body se odsud nepovedlo moc mančaftům. Jsme rádi, protože moc bodů nemáme a musíme je brát všude, kde jsou,“ těšilo Svobodu.

Mladá Boleslav - Zlín: Vopelka si poradil v úniku. Hosté berou druhý bod, 2:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:45. Kotala, 47:43. Flynn Hosté: 00:24. Karafiát, 06:06. Řezníček, 63:05. Vopelka Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík, Allen, Hrbas – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Kotala – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Huf (Kašík) – Ferenc, Řezníček, M. Novotný, Žižka (C), Nosek (A), Gazda, Hamrlík – J. Ondráček, Karafiát, Köhler – Vopelka, Honejsek, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera – Václavek, Poletín, Kubiš (A). Rozhodčí Hejduk, Šindel – Lhotský, J. Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva hráno bez diváků diváků

