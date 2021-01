Tampa se slávou počká na fanoušky. Stamkos dojal, Palát jako Prospal

Steven Stamkos k zisku Stanley Cupu v loňské sezoně na ledě přispěl jen epizodně, když odehrál necelé tři minuty. Během nich sice stihl dát i gól, ale také si obnovil zranění (natržený břišní sval). Jeho přínos pro vítězný tým byl i přesto obrovský. Své spoluhráče neustále motivoval a ti následně přiznali, že celé play off bojovali i za svého kapitána.

V noci na čtvrtek naskočil kanadský útočník po téměř roční odmlce do kompletního zápasu, naposledy hrál 22. února 2020. „Takhle skvěle jsem se dlouho necítil,“ přiznal po vydařeném úvodním zápase nové sezony Stamkos, který si připsal gól a dvě asistence navrch. „To, že jsem nastoupil s Braydenem Pointem a Ondřejem Palátem, mi návrat na dost usnadnilo,“ vyzdvihl týmový lídr své útočné parťáky.

Zásah, kterým zvyšoval už na 4:0, byl jeho typickou akcí. Dělovkou z první z levého kruhu nedal brankáři Subbanovi šanci. Definitivně ukázal, že je zpět a v plné síle. Lightning duel s Chicagem opanovali a nakonec se radovali z vítězství 5:1.

