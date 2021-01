Velká předpověď NHL: Stanley Cup pro Colorado! Kdo pohoří? A co Pasta?

Server iSport.cz předpovídá novou sezonu NHL • FOTO: Koláž iSport.cz Dnes to začne! V noci se pěti zápasy rozjede slavná NHL. Konečně! V nestandardní sezoně čeká 31 týmů brutálně nabitý program. Celkem 56 utkání ve 120 dnech! Zápasy uvnitř nových divizí, brutální rivalita ve stylu play off během celého ročníku. Server iSport.cz sestavil velkou prognózu sezony 2020/21. Překvapí Montreal, totálně pohoří Chicago. A Stanley Cup? Merci beaucoup! Francouz bude slavit! K Poháru dotáhne Colorado český brankář.

Finále Stanley Cupu Colorado Avalanche vs. Tampa Bay Lightning Klidně se může stát, že se ve finále potkají dva celky z Východu, případně ze Západu. Nový formát sezony jinak nemyslitelnou věc umožní. Play off poběží stejně jako základní část výhradně v rámci jednotlivých divizí. Ty vyprodukují čtyři nejlepší celky, které se seřadí za sebe podle počtu bodů v dlouhodobé soutěži. Jak to tedy bude? Do Final Four podle našeho názoru postoupí obhájce Tampa Bay, Colorado, Boston a překvapivě Montreal. Ve finále si to pak rozdají obhájci Svatého grálu Lightning s Avalanche. Ve finále budou lepší „Laviny“. Tým kolem MacKinnona, Landeskoga či Makara další jízdu floridskému soupeři zhatí. K Poháru pomůže také brankář Pavel Francouz. Černý kůň Východu: Philadelphia Flyers

Černý kůň Západu: St. Louis Blues

Nováček sezony Igor Šesťorkin (NY Rangers) Už vloni se stalo, že po Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy pokukoval chlapík, který nebyl úplným hokejovým zelenáčem. Dominiku Kubalíkovi nakonec cenu vyfouknul supertalent Cale Makar. Náš letošní favorit? Brankář Rangers Igor Šesťorkin! Je mu 25 let, doma má olympijské zlato, dva bronzy z MS a titul z KHL. Pět let chytal za ruskou šlechtu z Petrohradu. Minou sezonu už strávil v zámoří. A čísla měl úžasná jak v AHL, tak v NHL. Za newyorský tým už naskočil do 12 zápasů, deset z nich vyhrál a úspěšnost vyšponoval přes 93 procent! Po konci Henrika Lundqvista by měl být jedničkou. Hvězdný Lafreniere bude mít smůlu! Další kandidáti: Alexis Lafreniere (NY Rangers), Kirill Kaprizov (Minnesota), Tim Stützle (Ottawa)

Nejlepší Čech David Pastrňák (Boston Bruins) Ale těsně. Pastu zbrzdilo zranění, ale očekávaný návrat se přiblížil. Česká superstar už začala bruslit a trenér Cassidy očekává, že jeho klíčový muž bude k zápasu připraven již v polovině února. I to bude stačit, aby se havířovský rodák znovu stal nejlepším Čechem. Nejbližší pronásledovatel? Tomáš Hertl. Je zdravý, má ohromnou chuť a co je možná ze všeho nejdůležitější, dostane ohromnou porci času na ledě. San Jose už není tak dominantní baštou, jako tomu v posledních letech bývalo. Hertl tak v hierarchii povýší úplně nejvýše. S jeho výkony budou stát a padat naděje Sharks. Další kandidáti: Tomáš Hertl (San Jose), Filip Hronek (Detroit), Jakub Voráček (Philadelphia)

Překvapení Montreal Canadiens Nejvášnivější fandové v NHL se po dlouhé době dočkají. Konečně dostanou v Montrealu ke sledování tým, jenž může reálně pomýšlet na mety nejvyšší. Canadiens kvalitně posílili. Přišli forvardi Tyler Toffoli, Josh Anderson a tvrdý obránce Joel Edmundson. Sestava je navíc ideálně vyvážená. V týmu jsou mladíci jako Jesperi Kotkaniemi nebo Nick Suzuki, od kterých se čeká velký výkonnostní skok. Na vše pak dohlíží Shea Weber s Careym Pricem. Nelze asi tvrdit, že zisk Stanley Cupu se dá očekávat, ale vydatná pouť v play off je rozhodně reálnou možností. Další kandidáti: NY Rangers, Columbus, Calgary

Nejlepší brankář Robin Lehner (Vegas) Patří mezi mimořádné osobnosti NHL. Jeho příběh je skvělý. Brankář Robin Lehner se pere s bipolární poruchou, překonal závislost na alkoholu a lécích. O všem mluví otevřeně, narovinu. S ničím se nepáře. V letním prázdninovém play off vytlačil z branky Vegas legendu Marca-André Fleuryho. Neuvěřitelně mu pomohl přesun z Chicaga do ambiciózního týmu ze Západu. Do nového ročníku už půjde jako jednička Golden Knights. V létě 2019 převzal Mastertonovu trofej za oddanost hokeji, letos přidá do sbírky další, ještě výrazně cennější individuální ocenění. Průměr stlačí na 2,3 obdrženého gólu na utkání, úspěšnost zákroků vyšponuje přes 93 procent! Král brankářů bude jasný. Další kandidáti: Andrej Vasilevskij (Tampa Bay), Jordan Binnington (St. Louis), Carey Price (Montreal)

MVP sezony Nathan MacKinnon (Colorado) Ve 25 letech se tenhle útočník dočká největšího individuálního ocenění. Získá Hart Trophy, bude nejužitečnějším hráčem celé NHL. Má k tomu všechny předpoklady. McDavid s Draisaitlem? Nebo Crosby? Ne, všichni se nakonec budou muset sklonit před MacKinnonem. Bodů třeba nasbírají víc, elitní centr Colorada ale v rukou drží víc es. Je v týmu, který se bude znovu řadit k nejžhavějším adeptům na zisk Stanley Cupu. Podle nás ho letos Avs opravdu vyhrají. Kanaďan je jejich lídrem, hlavní útočnou zbraní. V posledních třech ročnících atakoval stobodovou metu (97, 99 a 93 bodů). Kdyby nás čekala standardní sezona, na magické tři cifry by útočil znovu. V 56 zápasech by se však mohl dostat na 75 bodů. Dámy a pánové, tohle bude rok Nathana MacKinnona! Další kandidáti: Connor McDavid (Edmonton), Artěmij Panarin (NY Rangers), Sidney Crosby (Pittsburgh)

Na co se těšit? Nadupaný program a nové divize Příznivci toho nejlepšího hokeje na planetě se vyřádí do sytosti. Sezona je zkrácená a vedení je tlačeno do jejího rychlého průběhu, protože na léto je přichystaná olympiáda. Televizní kolizi, kdy se o pozornost přetlačuje finále Stanley Cupu a závod o zlato na 100 metrů, si komisař Gary Bettman rozhodně nepřeje. Proto bude každý večer nachystáno několik zápasů, aby se vše stihlo. Navíc, vzhledem k okolnostem si tahle sezona přichystala několik výrazných oživení. Pozměněné divize, kdy se celky utkávají jen mezi sebou, slibují nové rivality. A hlavně, jedna z divizí je ryze kanadská. To už stojí za to sledovat.

Výbuch Chicago Blackhawks Naději vystřídal zmar. Zatímco v průběhu play off Kane, Toews a spol. šokovali favorita z Edmontonu a proklouzli do prvního kola, přestávka zatím celku od Michiganského jezera silně nevychází. Podivné kroky vedení společně se zraněními klíčových opor připravili fandům ne zrovna dvakrát hezké vyhlídky. Kapitán Jonathan Toews má nespecifikované zranění a jeho návrat se v nejbližší době nečeká. Podobně je na tom talent Kirby Dach, a Švéd Alex Nylander. Tým navíc opustila dlouholetá jednička Corey Crawford, ale vedení náhradu nesehnalo. Tahle slavná značka bude letos trpět. Další kandidáti: San Jose, Toronto, Nashville