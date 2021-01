Nejvyšší platy v NHL: Vede Američan, kolik vydělá hvězdný McDavid?

Kdo bude nejlépe placeným hráčem letošní sezony? • FOTO: Koláž iSport.cz Peníze hýbou světem. Jinak tomu není ani ve světě hokejovém, konkrétně v jeho nejslavnější soutěži. Hráčům NHL se sice podobně jako v dalších sportech kvůli celé koronavirové situaci sáhlo na peníze, ale ti nejlepší si stále přijdou na pořádné sumy. Nejlépe placený hokejista si za následující sezonu vydělá astronomických 15,9 milionů dolarů (343 milionů korun). O koho se jedná a které další hvězdy se vtěsnají do TOP 10 nejlépe placených hokejistů v právě zahájené sezoně? Projděte si žebříček největších boháčů NHL.

5.- 10. Andrej Vasilevskij – 12 milonů dolarů (259 milionů korun) Pokud do TOP 10 patří brankář, tak je to určitě Andrej Vasilevskij, který při loňském tažením za Stanley Cupem pomohl Tampě úspěšností zákroků 92,7 % při inkasování 1,9 gólů na zápas. Svých v přepočtu téměř 259 milionů korun za následující sezonu si tak plně zaslouží. Ruský brankář před sezonou podepsal nový osmiletý kontrakt, který mu průměrně zaručí 9,5 milionů dolarů, s podpisovým bonusem si letos přijde na již zmíněných 12 milionů. Díky tomu patří do TOP 10, kde se to jinak hemží převážně útočnými esy.

5.- 10. Sergej Bobrovskij – 12 milionů dolarů (259 milionů korun) Druhý a také poslední brankář v žebříčku nejbohatších hráčů. Před loňskou sezonou podepsal s Floridou kontrakt na 7 let, který mu celkově přinese 70 milionů dolarů. V letošní sezoně si přijde na stejné peníze jako jeho ruský brankářský kolega. Jeho čísla nejsou ovšem zdaleka tak přesvědčivá jako u opory Tampy, ale v potaz musíme brát i zbytek týmu. Vasilevskij má před sebou o něco větší kvalitu. I tak by Bobrovskij s gáží, kterou pobírá, měl svůj průměr více než tří inkasovaných gólů za zápas při úspěšnosti kolem 90 % o něco vylepšit.

5.- 10. John Tavares – 12 milionů dolarů (259 milionů korun) Kde se penězi za útočné hvězdy nešetří? Jednoznačně v Torontu, které má v TOP 10 jako jediné více než jednoho hráče. A co víc. Má tam dokonce tři. Jedním z nich je dlouholetý kapitán Islanders a jednička draftu v roce 2009 John Tavares, který o hraní za Maple Leafs snil odmala. Když se ho dočkal, stal se i tady ve druhé sezoně kapitánem a lídrem mladého mužstva Toronta. I on si v přepočtu přijde přibližně na 259 milionů korun. Dotáhne tým z města hokejové síně slávy k vysněnému Stanley Cupu, který klub z Original Six oslavil naposledy v roce 1967?

5.- 10. Mikko Rantanen – 12 milionů dolarů (259 milionů korun) Pro mnohé asi bude překvapení, že je lépe ohodnoceným hráčem než jeho útočný parťák a hlavní hvězda týmu Nathan MacKinnon. Finský útočník hrál delší dobu s nováčkovskou smlouvou malé hodnoty. Pořádný kontrakt podepsal až v roce 2019. Zatímco MacKinnon podepisoval už v roce 2016 a bere „jen“ 6,3 milonů dolarů, což je za útočníka jeho kvalit skvělá suma. Kontrakt mu navíc platí ještě následující tři sezony, během který se od produktivní dvojice čeká vedení celé organizace Avalanche za ziskem nejslavnější hokejové trofeje.

5.- 10. Erik Karlsson – 12 milionů dolarů (259 milionů korun) Jediný obránce v TOP 10. Dlouholetý kapitán Ottawy a její hlavní ofenzivní hvězda. Jenže Senators týmově strádali, Karlsson je vyměnil za ambiciozní San Jose. První sezonu se s Sharks prokousal do playoff, ale loni to byl velký propadák. Tým skončil na dně Západní konference s velmi podobnou zápasovou bilancí jako Ottawa. Sharks nechyběli jen zranění hráči (např. Hertl), ale zdálo se, že tým postrádá většího lídra. Někdo musí dupnout, když se nedaří. Karlsson by se měl zapojit do skupinky zkušených Burns, Couture a navrátivší se Marleau a dohnat mladší spoluhráče k lepším výkonům.

5.- 10. Nicklas Bäckström – 12 milionů dolarů (259 milionů korun) Centr a dvorní nahrávač Alexandera Ovečkina v Capitals podepsal před sezonou novou smlouvu. I když v závěru loňského ročníku vypadl z první formace, v hlavním městě USA s ním počítají. Pětiletý kontrakt má hodnotu 46 milionů dolarů. S podpisovým bonusem si ale stejně jako předešlá pětice v přepočtu letos přijde na slušných 259 milionů korun.

4. Artěmij Panarin – 13 milionů dolarů (280 milionů korun) Třetí Rus v žebříčku. Po dvou brankářích také útočník, který působí v New Yorku a v letošní sezoně si přijde v přepočtu na více než 280 milionů korun (chcete-li 953 milionů rublů). I on podepisoval poměrně nedávno, před loňskou sezonou uzavřel sedmiletý kontrakt, který mu dohromady přinese 81,5 milionů dolarů. V Rangers zase doufají, že opět doručí počet kanadských bodů blížících se ke stovce. Loni jich posbíral v 72 zápasech 97 (33+64).

3. Connor McDavid – 14 milionů dolarů (302 milionů korun) Kanadský šikula a rychlík bere pomyslný bronz v žebříčku letos nejbohatších hráčů. Generační talent a od 19 let kapitán Edmontonu si přijde na téměř 302 milionů korun. Technikou, dovedností, zkrátka individuálními dovednostmi jednička draftu z roku 2015 vyniká a udivuje. Otázka ovšem je, jestli se Oilers podaří kolem něj postavit konkurenceschopně mužstvo. „Franchise player“ McDavid už letos oslaví 24 let. Čas běží!

2. Mitchell Marner – 15 milionů dolarů (323 milionů korun) Čtyřka stejného draftu, kterým prošel McDavid. Nejlépe placený Kanaďan v letošní sezoně za rok sebere v přepočtu více než 323 milionů korun. Už druhou sezonu po sobě si drží průměr více než jednoho získaného kanadského bodu za zápas. Loni stihl 64 zápasů a v nich nasbíral 71 bodů. Dominuje především přesnými přihrávkami, kterých měl 55. Ani na pomyslném stříbrném místě celého žebříčku ale není nejlépe placeným hráčem Maple Leafs.

1. Auston Matthews – 15,9 milionů dolarů (343 milionů korun) Třetí hráč Toronta v žebříčku a také třetí jednička draftu v TOP 10 (rok 2016). Kanonýr týmu loni v základní části jen o gól zaostal za králi střelců Davidem Pastrňákem a Alexanderem Ovečkinem, když přesně pálil sedmačtyřicetkrát. Letos bude nejlépe placeným hráčem ligy, v přepočtu vydělá téměř 343 milionů korun, a tak se od něj očekává, že si ještě o něco polepší v celkové produktivitě, ve které byl loni devátý.