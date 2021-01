Čeští brankáři na hraně NHL: Vaněček už válí. Jakou mají naději ostatní?

Stát se gólmanem v nejslavnější hokejové lize světa chce hodně trpělivosti. Pokud se nejmenujete Carey Price nebo Carter Hart, brankáři v NHL dostávají šanci někdy kolem 24 let. Klub si vás dlouho chystá na farmě, a když se dostanete o stupeň výš, je vedle vás silná jednička a pak ještě kvalitní dvojka. Pokud jednomu z nich končí smlouva, dostanete šanci poprat se o místo. Podívejte se, v jaké pozici jsou mladí maskovaní strážci branek z Česka.

25 let, Washington

23 let, Boston

Jakuba Škarka si New York Islanders vybrali ze 72. místa draftu 2018

Jakuba Škarka si New York Islanders vybrali ze 72. místa draftu 2018 • Foto Profimedia.cz

Jakuba Škarka si New York Islanders vybrali ze 72. místa draftu 2018 • Foto Profimedia.cz

V tuhle chvíli je před ním NHL ještě hodně daleko. V organizaci se počítá, že číslem jedna se brzy stane Ilja Sorokin, na něm bude klub stavět. Jakub Škarek si potřebuje udělat jméno na farmě, jak se to povedlo Vladařovi s Vaněčkem.

21 let, NY Islanders

Josef Kořenář věří, že se do NHL probojuje

Josef Kořenář věří, že se do NHL probojuje • Foto Profimedia.cz

Josef Kořenář věří, že se do NHL probojuje • Foto Profimedia.cz

22 let, San Jose

Jiří Patera

21 let, Las Vegas

V tuhle chvíli je jen jedním z davu, má ale čas. Čeká ho velký boj o místo. Plusové body? Od roku 2017 Vegas draftovalo pět brankářů, on má ale už smlouvu. Na farmě by si to Jiří Patera měl rozdat o místo se dvěma zkušenějšími gólmany.