Zacha minul prázdnou bránu, v tunelu pak vztekle rozmlátil hokejku

Český hokejista Pavel Zacha v posledních zápasech nabírá dobrou formu. V duelu v Buffalu to mohl potvrdit gólem, jenže v obrovské šanci za stavu 2:0 pro New Jersey minul prázdnou branku. Pak si pořádně vybil vztek na své hokejce, kterou v tunelu k šatnám rozmlátil. Jeho zaváhání nakonec Sabres potrestali vyrovnáním, nicméně mrzet ho to nemuselo. Devils strhnuli vedení zpět na svoji stranu a Zacha dokonce pomohl v závěru asistencí na gól do prázdné stvrdit vítězství.